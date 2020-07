Comment activer les bulles de chat Telegram dans leur phase d’essai

Expliquons comment activer les bulles de chat de télégramme, une fonctionnalité qui est en phase de test, ce qui signifie qu’elle ne peut pas être activée à partir des options conventionnelles, et qu’au final elles peuvent ne pas être mises en œuvre et être complètement éliminées.

Vous devez savoir que cette nouvelle fonctionnalité uniquement disponible sur Android. Vous devez également savoir que lors du test, cela peut ne pas fonctionner pour nous tous, et que vous devrez peut-être activer une chose dans les paramètres pour les développeurs Android si vous voulez que ce type de notification fonctionne, du moins tant que Telegram a le le vôtre en phase de test.

Activer les bulles de discussion Android

Ce que vous devez faire est d’entrer Telegram, et cliquez sur le bouton de menu pour afficher une fenêtre sur la gauche avec diverses options. Dans cette fenêtre, cliquez sur l’option Ajustements qui apparaîtra avec l’icône de roue dentée pour entrer dans les paramètres du télégramme.

Une fois que vous avez entré les paramètres de télégramme, descendez complètement. Là, vous devez garder le doigt sur l’emplacement de la version de Telegram pour Android. Parfois, lorsque vous ne faites rien, cela ne montrera qu’un message de farce mais si vous insistez, le menu de débogage sera affiché.

Après deux ou trois essais en maintenant votre doigt sur la version de Telegram pour Android, le menu de débogage de Telegram pour Android sera enfin affiché. Dans ce menu, cliquez sur l’option Activer les bulles de chat vous avez en bas de l’écran.

Avec cette option activée, lorsque quelqu’un vous écrit, la notification s’affiche sous forme de bulle. Cela signifie qu’au lieu d’afficher la notification en haut de l’écran, vous ne verrez qu’un petit cercle avec l’avatar et une bulle de dialogue qui vous montre le texte du message qui vous a été envoyé.

Si vous appuyez sur la notification de bulle qui vous a atteint, la conversation s’ouvrira. Cela ne sera pas affiché en entrant Telegram, mais une fenêtre contextuelle s’ouvrira dans laquelle vous ne verrez que cette discussion, et cela vous permet pour pouvoir écrire sans changer l’application où vous êtes. Lorsque vous fermez ensuite la fenêtre, vous pouvez continuer à faire ce que vous faisiez auparavant.

Si les notifications par bulles ne s’affichent pas …

Il est possible que la simple activation des bulles de discussion dans Telegram n’apparaisse pas automatiquement, car votre Android ne les a pas activées. Dans ce cas, vous devez activer les options de développement Android. Pour ce faire, accédez au menu des paramètres et des informations de l’appareil, et appuyez plusieurs fois sur le numéro de build jusqu’à ce qu’un message apparaisse vous indiquant que vous avez activé les options de développement.

Une fois que vous avez activé les options du développeur, saisissez-les. Vous verrez qu’il y a une énorme liste de fonctions, car ici vous devrez rechercher et activer une option appelée Bulles. Dans mon cas, bien que les notifications par bulles aient été activées dans la configuration normale d’Android, j’ai dû les activer dans les options de développement pour que celles que Telegram teste fonctionnent.