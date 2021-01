Comment activer le mode sombre sur votre Xiaomi

Oui, aujourd’hui nous allons vous apprendre comment activer le mode sombre sur votre mobile Xiaomi, l’une des fonctionnalités les plus attendues par les utilisateurs depuis longtemps, et que vous pouvez maintenant l’activer dans n’importe quel Xiaomi disposant de la dernière version de la couche de personnalisation.

Ce mode, en plus de économiser la batterie si vous avez un mobile avec un écran AMOLED, Il tache également les applications noires qui ont leur propre mode sombre, comme Instagram, ou même WhatsApp, qui vient de recevoir ce nouveau mode. Et la vérité est que, quand il y a peu de lumière autour de nous, nos yeux s’y habituent plus tôt si nous avons le mobile dans ce mode.

Nous, les utilisateurs, l’avons demandé pendant longtemps, et Google a décidé de le proposer universellement sur Android avec Android 10 – sous Android 9, seuls certains avaient cette option – tandis que Xiaomi est allé plus loin, et a décidé de l’appliquer à tous les mobiles équipés de MIUI 11, quelle que soit votre version d’Android.

Comment activer le mode sombre sur Xiaomi

Le mode sombre est l’une des fonctionnalités au niveau de la conception que de nombreux utilisateurs demandent depuis des années pour nos terminaux, soit parce qu’une interface noire semble plus élégante pour de nombreux utilisateurs, soit parce qu’avec elle, vous pouvez économiser de la batterie et utiliser le téléphone. plus à l’aise au crépuscule. Activer le mode sombre sur votre Xiaomi est le plus simple, Et, comme cela arrive souvent, vous avez deux façons de procéder.

Depuis la barre de notification

La première façon dont nous allons vous apprendre à l’activer est aussi la plus confortable pour le faire, puisqu’elle consiste simplement à abaisser le rideau de notification et, dans les réglages rapides, appuie sur le basculer destiné à cela, dans lequel il dit « Mode sombre ».

Vous avez peut-être examiné ces paramètres rapides et n’avez pas trouvé le bouton en question car il est peut-être masqué. Mais vous pouvez le rendre visible et réorganiser vos paramètres rapides plus simplement.

Lorsque les réglages rapides du rideau de notification sont complètement ouverts, cliquez sur le bouton crayon. Un espace s’ouvrira avec plusieurs bascule qui sont cachés, faites glisser celui que vous souhaitez rendre visible vers le haut. Et, si vous souhaitez en masquer un, faites-le glisser vers le bas. C’est aussi simple que cela.

À partir des paramètres

D’autre part, vous pouvez également activer le mode sombre dans MIUI à partir des paramètres du terminal, une méthode un peu plus longue, mais aussi vous permet de personnaliser ce mode nuit, choisir l’heure de début et l’heure de fin, de sorte que, par exemple, elle soit toujours activée à 21h00 et désactivée à 08h00 et que vous n’ayez pas à vous soucier de l’activer manuellement.

Pour accéder à tout cela, il vous suffit de vous rendre dans l’application Paramètres de votre mobile Xiaomi, et une fois sur place, de vous rendre dans la section «Écran». Ici, il vous suffit d’appuyer sur la section « Mode sombre » pour accéder à un nouvel écran où vous pouvez définir la programmation de ce mode sombre, ainsi que l’activer et le désactiver manuellement.

Comme vous pouvez le voir, activer le mode sombre sur un mobile Xiaomi est très simple, et la bonne nouvelle est que tous les terminaux d’entreprise équipés de MIUI 11 ont cette option disponible, même s’ils n’ont pas Android 10 à l’intérieur.

