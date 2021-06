Comment activer HBO MAX gratuitement pendant six mois au Mexique

Après tant d’attente, le service de streaming HBO MAX est maintenant disponible en Amérique latine et vous pouvez commencer à en profiter au Mexique ce matin. Nous vous avons déjà indiqué le mode de passation des marchés et les tarifs des deux plans, mais il y a une possibilité avoir la plate-forme entièrement gratuite pendant six mois. Comment faire?

HBO, Warner Bros., Max Originals, DC Comics et Cartoon Network sont les marques dont vous pouvez profiter, ainsi que tous les produits liés. De cette façon, vous aurez tous les Univers étendu DC, la saga complète de Harry Potter, des classiques comme Casablanca, le faucon maltais, une orange mécanique et chanter sous la pluie, ainsi que des séries emblématiques : Amis, Game of Thrones, Rick et Morty et de plus.

Il y a une semaine, la société de communication Telmex a informé ses utilisateurs que Ils offrent six mois gratuits de HBO MAX au Mexique, et bien qu’à ce moment-là ils n’aient pas encore détaillé comment accéder à cette promotion, nous avons déjà tous les détails. La chose la plus importante à garder à l’esprit est que Ceci est destiné uniquement aux clients qui ont un forfait Infinitum Hogar.

+ Pas à pas : comment activer HBO MAX gratuitement avec Telmex

– Si vous êtes déjà utilisateur, la première chose à faire est de se connecter au réseau domestique infinitum.

– Une fois la connexion établie, l’étape suivante est vous entrez sur le site Web de HBO MAX, auquel vous pouvez accéder en faisant Cliquez ici.

– Une fois à l’intérieur de la page, vous toucherez le bouton « Entrer avec un fournisseur ».

– Vous sélectionnerez « Telmex », puis acceptez la promotion.

De la société, ils précisent qu’avant cela vous devez avoir un compte My Telmex. Cette possibilité d’accès gratuit pendant six mois est disponible à partir d’aujourd’hui jusqu’au 31 décembre 2021.

+ Quel est le plan ?

Le régime de HBO MAX qui compte cette promotion Telmex est le Standard– Fournit un accès à 3 utilisateurs simultanés, 5 profils personnalisés, des téléchargements de vidéos et de contenu HD et quelques titres 4K, sur tous les appareils pris en charge.