La ville de nuit est vaste, et il faut un certain temps pour se rendre à certains endroits, donc à un moment donné, il faudra un train de roues; Heureusement, V a déjà une voiture, mais que faire si vous vouliez quelque chose de plus rapide? Eh bien, continuez à lire pour savoir comment acheter et voler des voitures dans Cyberpunk 2077.

Comment voler des voitures et les garder dans Cyberpunk 2077

En bref, pour voler une voiture, tout ce que vous avez à faire est de monter à l’intérieur de celle qui est assise sans surveillance et de partir avec. Vous pouvez également détourner n’importe quel véhicule sur la route ou dans la rue, à condition que vous ayez le niveau d’attribut de carrosserie requis.

Par exemple, la voiture de l’image ci-dessus avait besoin d’au moins 6 points pour « en prendre le contrôle ». Faites également attention car c’est « un moyen rapide d’obtenir un mandat. En plus de cela, vous ne voudrez peut-être même pas vous embêter avec le vol de voitures, car il n’y a aucun moyen de garder les véhicules volés, ce qui nous amène à la façon d’acheter des voitures.

Comment acheter des voitures et comment les débloquer

En bref, pour acheter des voitures, vous devrez les acheter auprès de Fixers lorsqu’ils vous proposeront de vous les vendre. Mais pour arriver à ce point, vous devrez niveler votre représentant de rue à un niveau spécifique.

Ensuite, pendant que vous vous promenez dans un quartier particulier, vous pouvez recevoir un appel de leur part où ils vous proposeront de vous vendre une nouvelle voiture. Cependant, il convient de noter que cela peut prendre un certain temps, vous voudrez peut-être faire des missions ou des primes en attendant. Une fois que vous recevez un appel, vous pouvez acheter le véhicule qu’ils vous proposent, à condition que vous ayez suffisamment d’argent.

Vous pouvez également gagner des voitures en effectuant à la fois des quêtes principales et des quêtes secondaires, alors continuez à jouer et vous gagnerez éventuellement plus. Parallèlement à cela, vous pouvez même déverrouiller et acheter de nouvelles voitures en entrant simplement dans de nouvelles zones, comme les badlands.

Pour en savoir plus sur Cyberpunk 2077, PGG vous a couvert et plus encore.