Comment acheter et télécharger des jeux Nintendo Switch depuis votre ordinateur?

Nintendo a annoncé que joueurs Les Mexicains ont déjà la possibilité d’acheter des articles sur leur boutique en ligne, une situation qui peut vous faciliter la vie au quotidien. Ensuite Nous vous expliquons comment acheter et télécharger des jeux pour votre Switch depuis votre ordinateur.

“/>

Prenez note et rappelez-vous que pour cette pratique, il est essentiel que vous disposiez d’un Nintendo Switch, d’un compte Nintendo lié au PC et au Switch, et d’une connexion Internet sur les deux appareils.

Avec tout prêt, vous pouvez maintenant suivre les étapes pour acheter et télécharger des jeux Switch depuis votre PC.

Le processus est assez simple et vous aidera à gagner du temps lors de la comparaison du jeu de votre choix, surtout si vous êtes au bureau ou en déplacement via un appareil mobile.

Accédez à la boutique en ligne Nintendo depuis votre ordinateur ou votre smartphone.

“/>

Choisissez le jeu que vous allez acheter (il peut également s’agir de jeux gratuits). Nous choisissons Corde à sauter Challege.

“/>

Lorsque vous avez choisi votre jeu, appuyez sur le bouton «Téléchargement gratuit» ou «Acquérir la version numérique» selon le titre. Ensuite, vous devrez entrer votre email lié à Nintendo.

“/>

Si le téléchargement est gratuit, un message apparaîtra pour indiquer que le téléchargement automatique a commencé.

“/>

Cependant, si vous souhaitez acheter un jeu, vous devrez d’abord passer par une fenêtre où votre paiement sera traité. Comme dans le Switch eShop, vous pouvez acheter des jeux avec une carte de crédit et de débit; par Paypal; ou même utilisez vos points d’or.

“/>

Prêt! C’est aussi simple que cela de télécharger un jeu pour votre console. Nous vous rappelons que votre Nintendo Switch doit être allumée et connectée à un réseau pour que le téléchargement puisse être effectué à distance.

“/>

Il convient de noter que la possibilité de comparer vos jeux depuis le site Web de Nintendo était disponible dans de nombreuses autres régions du monde, mais il a fallu plusieurs années après la sortie de Switch pour que les joueurs mexicains aient accès à ce service.

Que pensez-vous de cette nouvelle option Nintendo Switch?

