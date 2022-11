Comment acheter du Bitcoin en toute sécurité ?

Avant toute chose, vous devrez créer un compte sur une ou plusieurs plateformes de vente et d’achats de crypto-monnaies. Toutes les opérations se déroulent en ligne puisque le bitcoin est une monnaie numérique. C’est d’ailleurs la première au monde. Surnommée “l’or numérique”, elle n’a cessé de croître et commence même à attirer les banques. En France, les institutions réfléchissent encore à investir dans la crypto-monnaie.

Où acheter du bitcoin ?

Pour acheter du bitcoin, il faudra se rendre sur une plateforme d’échange de crypto-monnaies. Vérifiez les plateformes que vous choisissez afin de ne pas tomber sur une arnaque. Par exemple, des bitcoins à 100 $ ça n’existe pas. La valeur de la monnaie est bien plus élevée. Lors de la création de votre compte, la plateforme vous demandera quelques informations personnelles :

Nom

prénom

âge

Pays de résidence

photo de passeport

Ensuite, vous pourrez accéder à ses services et commencer à acheter et à vendre de la crypto-monnaie. Pour les paiements, il faudra utiliser votre carte bancaire ou des virements PayPal ou directs. L’inconvénient des plateformes est qu’elles peuvent vous faire payer des frais en plus durant les échanges. De plus, il faut s’assurer que la plateforme est sécurisée et les services qu’elle propose. Certaines proposent uniquement la vente et l’achat rapide, ce qui ne vous permet pas de les stocker très longtemps.

Alors que d’autres offrent plus de services et vous permettent de stocker directement vos biens sur la plateforme. Attention toutefois puisque ces plateformes sont 100 % en ligne et le sont tout le temps. Elles sont donc sensibles aux hackers malgré les systèmes de blockchain. Ce sont les systèmes de sécurité pour stocker des bitcoins en ligne. Mais, avec le boom des bitcoins en 2017, ces systèmes sont devenus de plus en plus connus et certains hackers particulièrement doués arrivent aujourd’hui aux piratés. La solution la plus sûre reste alors le hard wallet crypto, proposé par Ledger.

Acheter du bitcoin sans danger

En sélectionnant la plateforme Ledger Live, vous êtes sûr d’être sur une plateforme sécurisée. En plus, vous serez dénué de frais supplémentaire sur cette plateforme, elle vous autorise à faire des achats directs de bitcoins. De plus, Ledger Live a résolu le problème des plateformes. Ces dernières contrôlent les crypto-monnaies et vous n’êtes pas le seul propriétaire de votre clé de sécurité si vous les stockez sur un compte en ligne. Ledger vous propose une solution ultra-sécurisée et c’est d’ailleurs le leader mondial.

Stocker sa crypto-monnaie en toute sécurité

Ledger vous propose de stocker vos crypto-monnaies, que ce soit du bitcoin ou de l’Ether sur des clés USB physiques. Elles sont offline, ainsi impossible à hacker. Cette clé vous permettra d’accéder à Ledger Live et vous pourrez directement stocker vos achats sur votre clé. Vous pouvez également accéder à d’autres monnaies depuis la plateforme Ledger Live comme les Stellar ou les Tether. Grâce à cette solution, vous êtes sûr de garder votre crypto-monnaie en toute sécurité.

Même si la clé vous est dérobée, il faudra quand même votre mot de passe au voleur pour accéder à votre hard wallet. C’est le nom donné à cette solution. Il existe plusieurs formes de wallet, c’est la plus sûre. Le paper wallet lui ressemble, mais le billet que vous recevez est généré par une application et celle-ci est susceptible d’être hacker. Toutes les données tomberaient donc dans les mains des voleurs, qu’ils aient le ticket ou non.

Le prix du bitcoin

Le prix du bitcoin comme d’autres monnaies peut changer d’une seconde à l’autre. Ainsi, vous pouvez choisir de le stocker sur la durée en espérant qu’il prospère encore plus dans 3 ans. Pour cela, vous aurez tout de même besoin de vous informer du marché et de ses fluctuations afin de ne pas revendre à perte plus tard.

En revanche, si votre but est de faire rapidement du profit, vous allez faire du trading, ou de l’achat et de la revente de cryptomonnaie, parfois dans la seconde ou la minute parce que le marché va vraiment changer très rapidement.

Par exemple sur Ledger Live en ce moment, avoisine les 16 500$ l’unité, mais en 24 heures, il a perdu 1,16 % de sa valeur. Alors qu’il a gagné 3,04 % sur les 7 derniers jours.