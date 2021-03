Comment acheter des bracelets Charli D’Amelio

Le tiktoker Charli D’Amelio il est maintenant devenu célèbre même en dehors de la plate-forme chinoise de partage de vidéos. Entre des apparitions à la télévision et une émission de téléréalité qui verra son protagoniste avec sa famille, l’influenceuse jongle avec toutes sortes d’activités pour rencontrer ses followers. La dernière initiative du jeune influenceur est le lancement d’une nouvelle collection de bracelets récemment mis en vente en ligne. Les accessoires ont été annoncés il y a quelques jours et reçoivent déjà des retours très positifs, malgré un rapport qualité prix pas vraiment avantageux.

Les bracelets de Charli D’Amelio ont été fabriqués par l’entreprise Pura Vida, spécialisée dans la production de bracelets personnalisés. Dans la nouvelle collection lancée à ces heures, le tiktoker a insufflé sa propre personnalité et son propre style. Baptisée (sans trop d’imagination) pack Charli D’Amelio, la collection comprend 5 bracelets différents qui, comme son nom l’indique, ne peuvent être achetés séparément: deux avec des perles, un tressé, un en filaments jaunes et un curseur avec les mots « Tous Smiles Here « , qui pour le tiktoker représente une véritable devise et un style de vie.

La collaboration avec Pura Vida a été annoncée entre autres avec un vidéo sur TikTok qui a déjà recueilli 20 millions de vues et avec un publier sur Instagram de plus de 2 millions d’appréciations. La collection promet d’être un certain succès, tout en dépit du fait que le prix – net des matières utilisées – n’est pas bas: en fait, acheter les cinq bracelets sur le portail du fabricant 40 euros plus frais de port. Pour les acheter, rendez-vous simplement sur la page du portail; faire face à la dépense à cœur un peu plus légère il peut au contraire aider à savoir que l’entreprise produit des accessoires de manière durable et dans le respect de l’environnement.

