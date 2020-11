Comment accélérer WhatsApp

La plateforme de messagerie instantanée Whatsapp est l’une des destinations les plus fréquentes à l’intérieur du téléphone: utilisé par des milliards de personnes dans le monde, c’est l’une des causes les plus probables pour lesquelles ces gadgets sont sortis de leurs poches, activés et utilisés. Pour cette raison, il est facile de remarquer quand l’application commence à souffrir ralentissements insupportables – d’un écran de démarrage qui reste trop longtemps à l’écran par ajustements et démarre lors de l’enregistrement des touches, aux albums photo qui ne se chargent pas. Heureusement, bon nombre de ces problèmes peuvent être résolus avec quelques astuces simples.

Les premiers pas

Le premier aspect à vérifier pour s’assurer que WhatsApp fonctionne comme il se doit connectivité à Internet. En l’absence d’une bonne connexion, l’envoi de photos et de vidéos peut prendre du temps, voire échouer, mais l’application peut persister à essayer d’envoyer du contenu sans succès, ce qui entraîne une conversation qui ne se met pas à jour. Dans ces cas, alterner la connexion cellulaire avec celle via WiFi peut aider à comprendre si le problème des ralentissements peut être le réseau.

Deux astuces mineures qui peuvent servir à accélérer WhatsApp sont conservées l’application mise à jour et nettoyez-le de temps en temps mémoire cache sur Android. Ces deux procédures sont simples à suivre (la première via Play Store et App Store, la seconde dans les paramètres du téléphone, dans les paramètres liés à l’App et dans ce cas dans ceux de WhatsApp) et elles aident à conserver le logiciel exempt de bogues et de données temporaires ce qui pourrait dégrader ses performances.

Réinstaller WhatsApp (mais après une sauvegarde)

Désinstaller et réinstaller l’application peut aider, mais dans ce cas une recommandation doit être faite: pour éviter de perdre des conversations, avant cette opération il faut effectuer un sauvegarde des chats – que ce soit en ligne ou dans la mémoire du téléphone. De cette façon, la prochaine fois que l’application est réinstallée, il sera possible de récupérer chaque discours exactement là où il a été laissé. Cependant, s’il y a trop de fichiers multimédias enregistrés dans les chats, ce sont peut-être ces derniers qui sont à l’origine des ralentissements.

Supprimer les photos et vidéos inutiles

C’est pourquoi le dernier recours parmi les solutions pour accélérer WhatsApp consiste précisément à nettoyer les fichiers multimédias enregistrées au sein de l’application, du bonjour aux chaînes de Saint-Antoine, en passant par des vidéos drôles ou virales et les autres tonnes d’images et de vidéos échangées au sein de groupes et de conversations pendant des mois ou des années. Tous ces contenus occupent la mémoire du téléphone et – une fois qu’un certain seuil est atteint – risquent de ralentir WhatsApp et le reste des applications installées. Pour se débarrasser des fichiers plus volumineux ou moins utiles, l’application de messagerie comprend un outil que vous accédez dans les paramètres.