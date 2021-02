Comment accélérer les sauvegardes WhatsApp

Si vous suivez ces étapes simples, vous pouvez sauvegarder WhatsApp de manière beaucoup plus rapide.

Vous ne savez jamais quand vous devrez recourir à un Sauvegarde WhatsApp. Lorsque vous l’imaginez le moins, vous risquez de rater une conversation importante, ou votre mobile peut subir des dommages et vous devez restaurer toutes vos conversations, messages, mémos vocaux et autres contenus.

Le problème est que parfois Les sauvegardes WhatsApp prennent trop de temps à se terminer. Alors aujourd’hui, nous allons vous donner quelques conseils pour vous aider à faire vos sauvegardes sont effectuées plus rapidement.

Qu’est-ce qui ralentit les sauvegardes?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une sauvegarde WhatsApp peut être très lourde. La raison principale est le fait que les vidéos sont incluses dans ces types de copies, quelque chose qui peut augmenter considérablement la taille des copies et rendre le processus plus long que nécessaire.

Mais ce n’est pas la seule raison. Si dans nos chats nous avons un grand nombre de messages transférés avec du contenu multimédia, nous verrons comment la taille de la sauvegarde augmente. Et la même chose arrive si nous avons anciens chats WhatsApp dont nous n’avons plus besoin, mais ils occupent de l’espace de stockage.

Faire des copies plus petites et plus rapides

Bien que WhatsApp fasse de grandes copies, il est possible rendre ces plus légers et surtout que prendre moins de temps pour terminer. Pour ce faire, il est conseillé de suivre une série d’étapes qui nous aideront réduire la taille des sauvegardes WhatsApp.

1. Vérifiez l’espace occupé par le contenu WhatsApp et supprimez les gros fichiers

Depuis quelque temps, WhatsApp dispose d’un nouvel utilitaire de stockage qui permet libérer de l’espace d’une manière plus simple.

Par conséquent, l’un des meilleurs moyens de réduire l’espace occupé par les sauvegardes et accélérer le processus de copie consiste à accéder à ce menu, disponible sur les paramètres de l’application, dans la section « Stockage et données ».

Une fois là-bas, on peut voir quels chats prennent le plus de place, et rendent donc nos sauvegardes plus longues à compléter.

Ainsi, il est possible supprimer le contenu surdimensionné, comme des images ou des vidéos. Apparaît également contenu des messages transférés, ce qui peut parfois occuper une bonne partie du stockage de notre téléphone et ralentir considérablement le processus de réalisation de copies de sauvegarde.

2. Videz les chats dont vous n’avez pas besoin

Quand il a été examiné quels chats prennent le plus de place, nous pouvons recourir à l’une des options les plus efficaces: chats complètement vides qui ne sont pas nécessairespour économiser de l’espace et accélérer les sauvegardes.

Pour vider une discussion, il vous suffit d’y accéder, de toucher l’icône avec les trois points verticaux dans le coin supérieur droit, puis de choisir l’option «Plus». De là, il vous suffit de toucher l’option Chat vide.

3. Désactivez la sauvegarde des vidéos

Pour conclure, il vaut la peine d’examiner une option que WhatsApp propose réduire la taille des sauvegardes créées par l’application. Consiste en exclure des vidéos des sauvegardes.

Au exclure des vidéos des sauvegardes WhatsAppceux-ci pèseront moins et prendront moins de temps à compléter.

Pour empêcher les vidéos d’être incluses dans les sauvegardes WhatsAppIl vous suffit de vous rendre dans les paramètres de l’application, puis de vous rendre dans « Chats ». Ensuite, dans la section « Sauvegarde », Désactivez le commutateur à côté de « Inclure les vidéos ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂