Comment 2 restaurants de Brooklyn s’adaptent de manière créative pendant la pandémie

La pandémie de coronavirus a été dévastatrice pour de nombreuses entreprises – en particulier dans le secteur de la restauration. La plupart des experts de la santé déconseillant toujours les repas à l’intérieur et les restrictions toujours en place dans de nombreuses régions, il a été difficile pour les restaurants de rester à flot, avec un restaurant sur cinq fermant définitivement au cours de la dernière année.

À Brooklyn, New York, deux restaurants font des changements massifs afin de garder leurs portes ouvertes.

Pour le propriétaire d’Olmsted, Greg Baxtrom, cela signifiait la transition d’un restaurant standard à une configuration qu’il décrit comme « une partie de l’épicerie, une partie de la banque alimentaire », tandis que « une partie de c’est toujours un restaurant ». Au cours de la dernière année, Baxtrom et son personnel ont travaillé avec World Central Kitchen pour distribuer de la nourriture à ceux qui en ont besoin et ont transformé la salle à manger en un marché de fortune connu sous le nom d’Olmsted Trading Post, tout en proposant des repas en plein air.

« Pendant des mois, nous avons exploité une banque alimentaire qui distribuait des baguettes gratuites à une porte, et nous vendions des baguettes à 7 € à l’autre porte », a déclaré Baxtrom, qui est également le chef du restaurant haut de gamme de Brooklyn, à AUJOURD’HUI.

Chaque jour est différent pour le restaurant indépendant.

« Chaque fois qu’il y a une tempête de neige ou que quelqu’un attrape le COVID-19, vous savez, ces obstacles sont: » Est-ce que nous fermons le restaurant? » Et puis, «envisageons-nous à nouveau des licenciements?», A déclaré Baxtrom, qui possède également le restaurant Maison Yaki.

Mayfield, un autre restaurant de Brooklyn, a déclaré qu’il faisait tout ce qu’il pouvait pour « survivre maintenant » après avoir cessé d’offrir des repas en plein air en décembre.

« Nous n’avons pas plus d’argent pour réchauffer nos clients, pour nos clients », a déclaré aujourd’hui Carlos Cruz, directeur général de Mayfield. « Nous n’avons pas assez d’argent pour continuer à mettre à jour, pour le maintenir à la hauteur, pour le rendre chaud pour les gens. C’est hors de nos mains. Nous ne pouvons pas contrôler la météo. »

Pour se maintenir à flot au milieu de la pandémie, Mayfield a créé l’avant-poste de Tamale, où il vend des tamales faits à la main dans une vitrine trois jours par semaine. Bien que le tarif soit très différent de ce que le restaurant propose normalement, il maintient deux chefs employés dans l’établissement, et l’argent tiré des tamales est reversé à un fonds de secours qui aide les autres employés de l’entreprise.

« Nous essayons de revenir, et nous reviendrons », a déclaré Cruz. « Nous apporterons des affaires dans le quartier et nous donnons des emplois au quartier. »

Le Tamale Outpost a fermé ses portes fin février, mais selon le site Web de Mayfield, il espère rouvrir le restaurant «à la mi-mars» pour les repas, les plats à emporter et la livraison.

Baxtrom a déclaré qu’il se sentait également responsable de garder Olmsted ouvert et de continuer à payer les employés.

« Je ne suis pas un saint. Je ne suis pas un héros. C’est mutuellement bénéfique », a-t-il déclaré. «J’ai travaillé ma queue pour être en mesure d’avoir ces deux entreprises que j’ai, et maintenant, 60 personnes travaillent leur queue pour m’aider à le garder, et donc sans eux, je n’ai pas ça. Nous devons réussir. ensemble. «

Baxtrom a déclaré que lui et plusieurs autres chefs n’avaient qu’un seul mantra: «Allez en avril», quand ils espèrent que le temps sera plus propice aux repas en plein air. Ils espèrent également qu’à mesure que de plus en plus de personnes se feront vacciner, elles retourneront dans les restaurants. D’ici là, les restaurants resteront debout par tous les moyens possibles.

« Cela sauve l’entreprise », a déclaré Baxtrom. « C’est littéralement sauver l’entreprise en ayant ça. »