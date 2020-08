Commencez le soir: la capsule Space-X peut revenir

Pour les astronautes qui attendent sur l’ISS, le retour sur Terre se rapproche maintenant – le report du retour est hors de propos, comme cela apparaît clairement lors d’une fête d’adieu.

Le retour de deux astronautes américains avec une capsule spatiale SpaceX depuis la Station spatiale internationale ISS prévue dimanche devrait désormais se dérouler comme prévu. Il espère que le processus de désamarrage commencera “plus tard dans la journée”, a déclaré l’astronaute américain Doug Hurley lors d’une cérémonie d’adieu de la NASA sur l’ISS. En raison de l’arrivée de l’ouragan “Isaias” en Floride, l’entreprise était récemment au bord du gouffre.

Hurley et son collègue Bob Behnken devaient quitter l’ISS dans la soirée et atterrir au large des côtes de Floride dimanche après-midi (heure locale; 20 h 42 CEST). La NASA a déclaré qu’elle suivrait de près les progrès de l’ouragan et, si nécessaire, prendrait une décision à court terme. “Nous savons que ces décisions ne sont pas faciles”, a déclaré Hurley.

L’État américain de Floride a déjà déclaré l’état d’urgence pour certaines parties de sa côte atlantique en raison de l’approche de l’ouragan “Isaias”. Samedi, la tempête a frappé les Bahamas avec de fortes pluies et s’est poursuivie vers la côte américaine.

En République dominicaine, au moins une personne a été tuée par “Isaias”, des rivières ont éclaté de leurs rives. Porto Rico a également été touché. Il y a eu des inondations, des arbres et des lignes électriques sont tombées, des milliers de personnes étaient privées d’électricité entre-temps.

“Le plus dur a été de nous mettre en orbite, mais le plus important est de nous ramener à la maison”, a déclaré l’astronaute Behnken. Fin mai, Hurley et lui ont été les premiers voyageurs spatiaux à voler vers l’ISS avec une capsule spatiale «Dragon» de la société privée SpaceX. Il s’agissait du premier lancement d’un vaisseau spatial habité par les États-Unis depuis la fin du programme de la navette spatiale en 2011. Depuis, les astronautes américains ont dû s’appuyer sur des missiles russes.

Les collègues russes de l’ISS et le chef de la mission, Chris Cassidy, ont dit au revoir samedi aux deux astronautes américains. Cassidy a déclaré qu’il était à la fois “triste” de les voir partir et “heureux” que l’ISS ait maintenant de nouvelles opportunités pour transporter des astronautes.