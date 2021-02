Comme sur des roulettes, il y aura un nouvel appel du devoir ce Noël

C’est maintenant un aliment de base annuel, donc nous doutons qu’il y ait beaucoup de visages surpris lisant cet article, mais Activision a confirmé qu’un nouveau Appel du devoir sortira plus tard cette année. De toute évidence, la pandémie de coronavirus en cours a jeté un doute sur la viabilité d’un nouveau titre, mais il semble que l’éditeur est convaincu qu’il pourra atteindre sa fenêtre de lancement habituelle des vacances.

Dans le cadre d’une présentation financière terriblement étouffante, Bigwig Dennis Durkin (grand nom!) A offert les informations suivantes: «Nous bénéficierons d’une année complète de mises à niveau de Warzone pour notre contenu premium et d’un investissement supplémentaire dans le jeu, et nous avons un opportunité substantielle de continuer à migrer la communauté vers Black Ops Cold War ainsi qu’une autre version premium forte prévue pour le quatrième trimestre de 2021. »

Durkin a poursuivi en admettant que la société «suppose de manière prudente que les unités premium Call of Duty sont inférieures d’une année à l’autre», ce qui signifie qu’elle s’attend à vendre moins d’exemplaires de Call of Duty: Black Ops Cold War et de son nouveau titre cette année. . «Cependant, avec des opportunités dans le jeu sur toutes les plates-formes, y compris la montée en puissance de Call of Duty Mobile en Chine, nous prévoyons une croissance globale des réservations nettes pour la franchise Call of Duty », a-t-il conclu.

Call of Duty: le développeur de la Seconde Guerre mondiale, Sledgehammer Games, devrait prendre la tête du jeu Call of Duty de cette année, bien que l’éditeur ne l’ait pas encore confirmé officiellement. Pour l’instant, il est entièrement axé sur Warzone et Black Ops Cold War – une stratégie à deux volets qui semble bien fonctionner pour l’éditeur, car elle a connu une forte augmentation des ventes en décembre et janvier après le lancement du contenu de la saison 1.