Comme si 3521 émojis ne suffisaient pas, maintenant ils peuvent être combinés les uns aux autres pour créer plus de 14000 émojis sur GBoard

En décembre 2020, la norme Unicode 13.1 agglutine 3521 émojis. Ils ne sont pas rares, loin de là, mais ils peuvent toujours être plus. Preuve en est que chaque nouvelle version d’Unicode arrive 100 ou 150 emojis supplémentaires, mais Google est allé plus loin avec Emoji Kitchen. Cet outil, en bref, vous permet de combiner deux emojis entre eux pour créer ni plus ni moins que plus de 14 000 nouveaux emojis.

Emoji Kitchen a été annoncé plus tôt cette année, mais les combinaisons possibles n’étaient pas si énormes. Maintenant, la gamme est beaucoup plus large grâce au designers google, qui sont ceux qui ont créé manuellement chaque combinaison. Maintenant, nous pouvons, par exemple, combiner une sensation, comme être heureux, avec quelque chose d’aussi banal qu’un ananas ou une pomme, et ainsi créer un ananas ou une pomme heureuse.

Résultat? Un autocollant

Cette nouvelle fonctionnalité est déjà disponible dans la version bêta de GBoard, le clavier de Google, même si elle devrait arriver prochainement sur tous les appareils. Qui veut essayez Emoji Kitchen à partir de maintenant, vous pouvez le faire en devenant testeur d’applications et en téléchargeant la version bêta. Le processus est très simple, même s’il faut noter qu’en tant que version bêta, nous pouvons être exposés à des problèmes de performances.

Cela dit, lorsque nous combinons deux emojis (il suffit de cliquer sur deux emojis et GBoard nous montrera le résultat automatiquement) nous n’envoyons pas d’emoji à utiliser comme lorsque nous envoyons un cœur ou un sourire, mais nous envoyons un autocollant. Cela a du sens car ces « emojis combo » ne font pas partie du standard Unicode et ne fonctionneraient donc pas bien sur tous les appareils. Un autocollant résout ce problème.

Les options sont vraiment larges. Google parle de plus de 14 000 combinaisons, nous pouvons donc en principe créer près de quatre fois la quantité d’émojis actuellement disponible. Certains des exemples que Google donne est une planète Terre avec un masque (emoji de terre + emoji de masque), un lama avec des lunettes de soleil (lunettes de soleil emoji + emoji de flamme) ou une araignée en forme d’avocat parce que Pourquoi pas. Nous pouvons également combiner le même emoji avec lui-même pour donner plus d’importance à ce qu’il exprime.

Comme nous l’avons indiqué précédemment, cette fonctionnalité est déjà disponible dans la version bêta de GBoard, mais on s’attend à ce que a atteint la version stable au cours des prochaines semaines. On ne sait pas si Emoji Kitchen arrivera également sur iOS, où GBoard est disponible en tant que clavier tiers. Sur Android, à quelques exceptions près, GBoard est généralement le clavier préinstallé par défaut.