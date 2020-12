Comme Reese Witherspoon, ce n’est pas ma faute, j’ai plus de succès que les hommes que j’ai fréquentés

Bien que nous puissions tous convenir que le début des années 2000 a été une période beaucoup plus simple en termes de … eh bien, à peu près tout par rapport à 2020, il est facile d’oublier qu’il y a à peine deux décennies, le succès financier d’une femme – ou tout succès pour cela question – sur celle de son mari était un sujet sérieusement tabou.

Pièce A: une vidéo de Reese Witherspoon et de son ex-mari Ryan Phillippe présentant un Oscar ensemble en 2002 a récemment refait surface, et dans la vidéo, Phillippe fait une plaisanterie sur le fait que Witherspoon gagne plus d’argent que lui.

Witherspoon était fraîchement sortie d’elle La revanche d’une blonde succès à l’époque, et avait été dans des films populaires comme L’homme sur la lune, Pleasantville, et bien sûr, Intentions cruelles aux côtés de Phillippe.

Alors que Phillippe ouvre l’enveloppe pour révéler le gagnant de l’Oscar de la meilleure réalisation en maquillage, Witherspoon dit avec enthousiasme: «Laissez-moi le lire! Puis-je le lire? »

Phillippe a répondu: « Vous gagnez plus que moi, allez-y. »

Reese Witherspoon a récemment répondu à la vidéo refaite à neuf.

Le one-liner pas si intelligent de Phillippe n’était pas prévu, et dans un récent podcast epsiode, Witherspoon a déclaré qu’elle était «déconcertée» à ce moment-là, ajoutant qu’il y avait «un double standard qui existe dans notre société.

« [And] c’est juste un double standard qui existe dans notre société. Mais je pense que les normes de genre ont beaucoup changé depuis ce moment en 2000 », a-t-elle déclaré, ajoutant:« Je pense qu’il y a plus de femmes qui gagnent de l’argent. Je pense qu’il y a plus de conversations autour de la division du travail domestique et que les hommes sont capables et heureux et désireux de faire des choses que peut-être leurs pères n’ont pas fait quand ils grandissaient.

Bien que sa déclaration soit vraie – en tant que société, nous avons vu plus d’hommes et de femmes assumer des rôles différents à la fois sur le lieu de travail et à la maison qui avaient autrefois des étiquettes de genre giflées – cela ne signifie pas la notion problématique selon laquelle les hommes devraient toujours réussir. que les femmes a soudainement disparu dans les airs.

Je pense qu’à un moment ou à un autre, chaque femme a été soumise à ce type de commentaire de la part des hommes. Je ne parle pas seulement de réussite financière ici non plus.

J’ai commencé à jouer au hockey à l’âge de cinq ans. On m’a dit que je ne pouvais pas jouer parce que «les filles ne jouent pas au hockey», mais après qu’une fille s’est présentée à la première séance d’entraînement, l’équipe de mon frère jumeau avait fait et je me suis demandé pourquoi elle pouvait jouer et je ne pouvais pas, mes parents avaient pas d’autre choix que de me laisser jouer.

Ce fut le début du sexisme sauvage que j’ai vécu en pratiquant un sport largement considéré comme «réservé aux hommes» – et pas seulement de la part des garçons des équipes dans lesquelles j’ai joué jusqu’à mes 17 ans.

J’ai joué dans d’innombrables équipes de hockey de garçons en grandissant. Habituellement, les parents et les enfants étaient ravis de m’avoir dans l’équipe, et pour une bonne raison. J’étais bon. Grattez ça – j’étais super. J’ai toujours été l’une des meilleures joueuses de mon équipe, indépendamment du fait que j’étais une femme dominant un sport à prédominance masculine.

Cependant, il y avait toujours un ou deux enfants – avec leurs parents – qui détestaient l’idée d’avoir une fille dans leur équipe. Habituellement, il n’en sortait rien d’autre que de la haine pure envers moi, mais cela ne me dérangeait pas du tout. J’ai eu tellement de gens qui se sont rassemblés autour de moi qu’un ou deux enfants et leurs parents, ainsi que leurs opinions dépassées sur ce que les femmes peuvent et ne peuvent pas faire, n’ont pas eu d’incidence sur moi.

Jusqu’en 2005. Quand je n’avais que 15 ans, j’ai été exclu d’une équipe – par les parents d’abord, puis les enfants.

Après la fin des essais, on a dit à tous ceux qui étaient sélectionnés, y compris moi, d’aller dans un vestiaire avec nos parents afin que nous puissions signer nos papiers, rencontrer tout le monde et nous installer pour la saison à venir. Il y avait un problème, cependant: on m’a dit d’attendre à l’extérieur des vestiaires avec ma mère pendant qu’ils avaient une discussion.

Peu de temps après, l’un des entraîneurs – dont le fils pipsqueak faisait partie de l’équipe – m’a informé que je n’étais pas le bienvenu dans l’équipe et que « les parents et les joueurs se sentaient mal à l’aise d’avoir une fille dans l’équipe. »

Choquant? Oui. Surprenant? À peine. Et je peux attribuer cette chose: la jalousie.

Flash avant ma dernière année de lycée, lorsque j’ai reçu une bourse complète pour jouer au hockey sur glace Division 1 à l’Université du Wisconsin – Madison. Ma deuxième année, nous avons remporté un championnat de la NCAA.

Alors que beaucoup de mes anciens coéquipiers masculins m’ont félicité pour ces deux réalisations, j’ai également été rencontré: «Et alors? C’est le hockey féminin. Ce n’est pas comme si c’était vraiment si difficile.

Ce type de comportement et de langage ne s’est évidemment pas arrêté avec des joueurs de hockey jaloux qui ont essayé de minimiser mes réalisations et mon succès dans un sport dans lequel ils voulaient si désespérément réussir, mais ne pouvaient pas.

J’ai eu quelques relations à long terme tout au long de ma vie et j’ai eu d’innombrables rendez-vous avec des hommes d’applications de rencontres, sur lesquelles je pourrais sérieusement écrire un livre.

Et que ce soit la mention de ma carrière (je suis rédacteur en chef et écrivain depuis près d’une décennie maintenant), mes réalisations au hockey ou simplement être meilleur que les hommes dans certains domaines comme lancer une spirale, jouer au billard ou les frapper avec un retour vif d’esprit, j’ai souvent rencontré des doutes, du dédain et bien sûr de la jalousie.

J’ai eu plusieurs petits amis qui ont constamment minimisé ma carrière, tout en ouvrant une bière sous la douche à 10 heures du matin. peut être prendre un petit boulot une fois par semaine pendant que je payais à peu près tout. (Mes 20 ans ont été une période difficile pour mon estime de soi aussi, mais vous vivez et apprenez).

Si j’avais un dollar pour chaque fois que je disais à un mec à un rendez-vous ce que je fais dans la vie et qu’on me rencontrait: «Oh oui, alors tu blogues? À propos des célébrités? Cela ne semble pas difficile, je veux dire, tout le monde peut le faire. »J’aurais assez d’argent pour prendre ma retraite à 31 ans.

En fait, une fois, je suis allée à un rendez-vous avec le demi-frère d’un animateur de télévision populaire, qui m’a dit que je «ne serais jamais comme sa belle-sœur» quand je lui ai dit ce que je faisais dans la vie, mais que ma «personnalité était d’accord, mais pas destiné à l’antenne. » (Que le disque déclare que je n’ai pas été, et que je ne serai jamais un hôte à l’antenne.)

Si j’avais un dollar pour chaque fois qu’un rendez-vous me disait: «Wow, tu es en fait assez drôle», comme si les femmes ne pouvaient pas avoir un sens de l’humour vif d’esprit, je pourrais m’acheter des vacances pour Hawaii.

J’ai aussi été dans des relations où chaque fois que je battais le gars dans n’importe quoi – billard, fléchettes, basket-ball, jeux de carnaval, nommez-le comme un monstre – je suis « juste chanceux » et je ne suis « pas vraiment doué pour ces choses . »

Si j’avais eu un dollar pour chaque fois qu’un petit ami était choqué de découvrir que oui, je suis meilleur dans la plupart des sports qu’eux, j’aurais pu payer pour faire construire mon propre petit ami robot, donc je n’ai pas eu à écouter le BS sexiste qui dégouline continuellement de leur bouche avec jalousie.

Bien que j’aie eu ma juste part (lire: toute la vie d’adulte) de commentaires sexistes et jaloux d’anciens partenaires potentiels, je suis actuellement dans une relation d’amour et de soutien où mes réalisations sont célébrées, pas piétinées – et vice versa.

Si mon petit ami remporte une énorme vente, nous célébrons tous les deux. Quand je lui montre un article que j’ai écrit et qui me passionne, nous célébrons. Lorsque l’un de nous fait quelque chose dont nous sommes fiers, nous nous vantons l’un de l’autre auprès de nos amis et de notre famille.

Et c’est comme ça que ça devrait être.

J’ai travaillé dur pour en arriver là où je suis dans ma carrière et je l’ai fait par moi-même. J’ai travaillé pendant treize ans pour obtenir une bourse d’études complète dans un collège avec l’un des meilleurs programmes sportifs du pays, et j’ai sacrifié une enfance normale à cause de cela. Il y a des choses dans lesquelles je suis exceptionnellement douée, et comme tout le monde, des choses dans lesquelles je ne suis pas douée.

Mais mes réalisations ne sont pas apparues sur un plateau d’argent devant moi, tout comme beaucoup de femmes qui ont travaillé dur et fait des sacrifices pour réaliser leurs rêves.

Alors les hommes, laissez-moi vous poser une question:

Qu’est-ce qui menace le fait que votre femme, petite amie, partenaire, rendez-vous, etc. gagne plus d’argent que vous, réussisse dans leur domaine ou accomplisse des réalisations qui leur sont chères et tout simplement impressionnantes?

Ne devriez-vous pas être fier de la personne avec qui vous partagez votre vie? Ne devriez-vous pas être fier de vos amis, de votre famille – qui que ce soit – pour avoir réussi quelque chose qui les passionne?

Alors que la vidéo refaite à neuf de Reese Witherspoon et Ryan Phillippe a peut-être près de deux décennies et que nous avons fait des progrès en ce qui concerne la «division du travail» mentionnée par Witherspoon, on ne peut nier qu’il reste encore beaucoup de travail à faire en ce qui concerne aux réussites financières et personnelles des femmes par rapport aux hommes.

Souvenez-vous – ce n’est pas ma faute si je suis fier de mes réalisations, de ce dans quoi je suis bon et de ce pour quoi j’ai travaillé dur. Ce n’est pas ma faute si je réussis mieux dans certains domaines de la vie. Ce n’est pas la faute d’une femme.

Et à tout homme jaloux: peut-être avez-vous juste besoin de l’accepter.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.