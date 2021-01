Comme nous avons changé

Petite rétrospective à travers différents jeux Star Wars

J’ai été un Noël très accro à Star Wars en ce qui concerne les jeux vidéo; Après des jours avec l’une de mes sagas préférées, Yakuza, j’ai trouvé refuge dans une galaxie lointaine, très lointaine, et c’est grâce – ou à cause, selon la façon dont vous la regardez -, aux offres et coupons de la boutique Epic que j’ai réussi à obtenir avec Jedi Fallen Order et Star Wars: Squadrons à un bon prix. Je ne vais pas faire une analyse de ces titres maintenant, mais il est vrai que Les jouer m’a rappelé les adaptations passées du travail de George Lucas et, en général, m’a fait réfléchir à la rapidité avec laquelle l’industrie du jeu vidéo a évolué., et une saga comme celle-ci qui a vu tant d’adaptations en est une bonne mesure, au moins en termes techniques, et c’est pourquoi je veux vous laisser un bref aperçu de certains des titres dont je me souviens le plus.

À une époque où l’on nous présente un AT-ST à l’écran avec beaucoup de détails, il est facile d’oublier qu’il y a quelques années à peine, vous deviez tirer votre imagination pour vous immerger complètement dans certaines expériences aux commandes, et c’est une représentation désormais hyper réaliste a subi auparavant un fort processus d’abstraction en raison de limitations techniques cela en a fait une forme géométrique simple, dont les plans étaient à leur tour représentés par d’autres formes géométriques. Un cas d’utilisation de l’imaginaire qui me semble très paradigmatique – en plus du toujours évoqué qu’il est Pong (Atari, 1972)– et un jour je voudrais parler de Arkanoid (Taito, 1986), et est-ce que l’évolution de Évasion (Atari, 1976) que Taito a fait a une histoire, dans laquelle la « pelle » que nous manipulons n’est pas telle, mais c’est un vaisseau spatial nommé Vaus, qui voyage pour s’échapper d’un espace dans lequel il a été enfermé par le mal D ‘ Oh. Faire une composition de l’histoire avec la simplicité de ce que nous voyons à l’écran est quelque chose que je trouve fascinant.

De retour dans la galaxie Lucas, jouer à Star Wars: Squadrons et piloter un X-wing a ramené des souvenirs de l’approche d’Atari à son arcade à la première personne, un jeu sorti dans les années 1980 et devenu simplement connu sous le nom de Star Wars (Atari, 1983) et dans lequel notre objectif était de revivre la destruction de l’étoile de la mort tout en essayant d’obtenir le score maximum. Graphiques vectoriels et gameplay sur rails pour un titre vraiment amusant auquel j’ai pu jouer encore et encore sur mon 386 oui, bien sûr, sans le luxe du cabinet d’arcade, mais cela fonctionnait très bien avec la souris. Faire face aux captures de cet Atari et de ses escadrons récréatifs est confronté au passage du temps, et cet espace a beaucoup changé en trente-sept ans. À cette époque, nous avons acquis une fidélité esthétique au film, la liberté de mouvement et une histoire qui nous sera racontée à travers des intermèdes, qui contrastent avec les voix numérisées frappantes de l’époque, mais quelque peu conservées, de 1983.

Et c’est qu’être un Jedi n’était pas la même chose avant que maintenant si nous parlons de jeux vidéo, et nous avons un autre exemple dans la représentation du film original qui a été réalisé en Star Wars (JVC, 1991), qui est apparu pour NES, Game Boy, Master System et Game Gear; un jeu de plateforme plutôt grossier pour dire la vérité, mais il n’a pas fait un mauvais travail en ramenant à la maison sa version huit bits de l’aventure de Luke Skywalker. Cela apporte une certaine variété avec des missions qui sortent un peu du scénario du film mais qui ne vont toujours pas au-delà du grattage approuvé, et surtout une difficulté nettement excessive gâche l’expérience. De la même manière que dans la comparaison que j’ai faite auparavant entre des jeux axés sur le pilotage de navires nous pouvons voir l’énorme avancée technologique qui s’est produite entre ce jeu de huit bits et par exemple Jedi Fallen Order, cela recherche également des combats difficiles, mais sans aucun doute d’une manière beaucoup plus juste et mesurée. De nombreuses avancées jouables et narratives que nous voyons dans un jeu qui, même reposant sur un genre plus que prouvé, metroidvania, et sans réinventer la roue dans aucun de ses aspects, se comporte très bien dans tous, et surtout dans celui du transfert vers boutons l’univers qui tente de se répliquer.

JVC apporterait également la saga à Super Nintendo avec un titre pour chacun des films de la trilogie originale, et, bien qu’avec des hauts et des bas, Je trouve qu’ils souffrent du même problème que leurs prédécesseurs huit bits créés par la même société, et c’est cette difficulté injustement élevée qui rend les nombreux mérites flous. de certains jeux que dans d’autres sections si cela se démarque, mais qui restent cachés devant certains joueurs qui désespèrent aux commandes. Il est vrai que ce ne sont pas du tout des titres désastreux, et la popularité de la franchise qu’ils portent leur donne ce supplément dont beaucoup ont besoin pour ignorer certains défauts, et cela les rend encore très connus aujourd’hui, n’oublions pas que nous parlons de Star Wars et de toute l’importance et les répercussions que cela implique.

Nous sommes arrivés aux ordinateurs personnels avec un totem qui pour beaucoup de fans n’a pas encore été dépassé et qui représentait peut-être la première approche des navires de la franchise avec un peu plus de simulation, je parle Star Wars: X-Wing (Lucas Arts, 1993) et les jeux qui en sont dérivés. Une véritable merveille graphique pour l’époque qui mettait les joueurs dans des situations vécues dans les films et dans une variété de missions allant de la destruction d’objectifs à l’escorte d’autres, à la défense de bases, etc. Fabriqué par une étude provenant de simulateurs d’aviation de la Seconde Guerre mondiale, ce résidu est perceptible et est pour beaucoup, la première fois qu’ils se sentaient vraiment aux commandes des navires, et c’est pourquoi cette série est si rappelée et aimée.

Nous continuons avec les navires et maintenant je reviens me recréer dans la destruction de l’Étoile de la Mort, un épisode que nous avons pu vivre en tant que joueurs – et sûrement aussi en tant que spectateurs – à plusieurs reprises, et en particulier je voudrais me souvenir une de ses performances les plus mémorables, qui était celui que Sega nous a amené Star Wars Trilogy Arcade (Sega, 1998), une arcade à laquelle j’ai grandement contribué avec des pièces et des pièces de monnaie et qui sous le contrôle d’un joystick et sur un écran géant nous a présenté en plus de la scène susmentionnée, deux autres jalons tels que la bataille de Hoth et celle de la forêt d’Endor. Un autre jeu de tir sur rails, déjà avec une facture technique élevée, qui en environ une demi-heure cela nous a permis de vivre la rébellion à la première personne et c’est le reflet pour moi d’un moment très amusant d’arcade, qui étaient déjà au crépuscule dans notre pays et avec Sega comme l’un de ses grands représentants, ils étaient peuplés d’énormes machines qui essayaient encore de résister aux consoles de salon avec cette valeur ajoutée fournie par des périphériques que nous n’avions pas chez nous. Je ne suis certainement pas un de ces « n’importe quel temps passé était meilleur », mais le fait que les arcades soient devenues des maisons de jeux me fait beaucoup de mal.

Un dernier arrêt obligatoire pour moi passe par Factor 5 et une série de titres qu’ils ont lancés pour Nintendo 64 et GameCube et qui commence par Star Wars: Escadron de voyous (Facteur 5, 1998), l’un des premiers jeux soixante-quatre bits à prendre en charge le pack d’extension, et cela se voit dans une section graphique qui a surpris à l’époque et qui a mis de la distance avec ce que l’on pouvait voir dans les consoles de la compétition. Cela montre déjà ce que je pense être le meilleur de cette série et qui sera encore affiné dans les versements GameCube, et c’est un système de contrôle qui répond à mille merveilles, et c’est pour moi l’une des meilleures traductions du maniement des navires à un commandement, y compris les approches les plus actuelles. J’ai rarement répété des missions aussi joyeusement que dans Star Wars Rogue Squadron III: Rebel Strike (Facteur 5, 2003) Pour obtenir les meilleurs scores, dans un travail qui me semble aussi être l’une des transitions les plus drôles de la trilogie originale vers un jeu vidéo.

Véritable reflet des avancées techniques

C’est une industrie qui a toujours été étroitement liée aux progrès technologiques, et prendre comme référence une franchise comme Star Wars qui a été recréée tant de fois nous donne une perspective sur la rapidité avec laquelle ces progrès se sont produits. Je me suis détaché de quelques paragraphes derrière ce mantra de « Tout le temps passé était mieux », car je pense qu’il y a de nombreuses occasions où il ne se réalise pas, et c’est l’un d’entre eux, il suffit de regarder le cockpit de notre X-Wing et de comparer.