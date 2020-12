Comme Nostradamus: les prédictions de Baba Vanga pour 2021

Vangelia Pandeva Dimitrova, ou mieux connue sous le nom de «Baba Vanga», est née à Strumica, en Macédoine, le 31 janvier 1911 et est décédée à l’âge de 85 ans le 11 août 1996. Sa vie a changé à l’âge de 12 ans lorsqu’une forte tornade l’a soulevée en l’air et l’a projetée dans un champ voisin, où elle a été retrouvée les yeux couverts de sable et de poussière, incapable de les ouvrir à cause de la douleur que cela lui causait. De cette façon, il a perdu la vue, mais il a assuré que « tout ce que j’ai vu s’est réalisé et j’ai entendu des voix d’une autre dimension ».

La femme est créditée de divers succès pour lesquels elle est devenue célèbre: le début et la fin de la Seconde Guerre mondiale, la chute de l’Union soviétique et l’attaque des tours jumelles, puisqu’en 1989 il a dit: « Deux oiseaux métalliques entreront en collision avec les frères américains, les loups hurleront des buissons et le sang d’innocents coulera à travers les rivières ».

Quand on parle de prophètes qui auraient prédit des événements terribles, le plus célèbre à mentionner est Nostradamus, qui a prédit les catastrophes naturelles de 2020 et même le coronavirus. Pour l’année 2021, il a également prédit divers événements, et la même chose se produit avec les deux: ont leurs fidèles croyants, bien que les scientifiques et les professionnels soulignent que leurs paroles ne sont que des interprétations erronées.

+ Prédictions Baba Vanga pour 2021:

Loin de cesser de croire, les adeptes de Baba Vanga s’attendent à des conséquences négatives: selon ses fans, prédit qu’en 2021, un océan sera détruit, provoquant de grandes vagues, des inondations, des tremblements de terre et des tempêtes. Par rapport à cela, Jupiter aurait un étrange effet gravitationnel, provoquant une activité sismique et volcanique sur Terre.

Ce n’est pas tout, car cela aurait révélé que là une nouvelle pandémie: « De nombreuses créatures vivantes seront détruites ici. Non seulement cela, mais ceux qui survivront mourront d’une maladie grave. ». Enfin, il garantit que La Chine sera la nouvelle superpuissance mondiale et il y aura de «l’argent rouge».

Ceux mentionnés sont des prophéties pour 2021, mais aussi Il y a plus à venir: D’ici 2028, un vaisseau spatial serait lancé sur la planète Vénus; en 2033, la glace aux pôles fondra; Le communisme reviendra en 2076 en Europe et dans le reste du monde; en 2130 l’humanité aura appris à vivre sous l’eau et en 3797 la Terre n’existera plus et les gens auront développé une technologie pour passer à un autre système solaire.