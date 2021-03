Comme neuf? C’est ainsi qu’est devenue la SEAT Ateca après 100000 km

Après avoir parcouru divers types de terrain sur 100000 kilomètres tortueux, SEAT a décidé de divulguer les résultats d’un test de résistance et de fiabilité au SEAT Ateca.

Les attentes des techniciens SEAT étaient relativement élevées, «après 100 000 km, le véhicule doit répondre comme un nouveau véhicule», déclare José Luis Duran, ingénieur développement au centre technique SEAT.

Indépendamment des conditions météorologiques et du type d’utilisation, c’est pour surmonter des tests comme ceux-ci que les automobiles sont conçues.

100000 km et 4000 pièces

Dans la vidéo, nous pouvons voir la transformation de la SEAT Ateca en un puzzle de 4000 pièces. Un puzzle qui a permis de vérifier l’état et l’usure éventuelle de milliers de composants.

Lors de l’examen des 4000 pièces automobiles, l’équipe a porté une attention particulière aux détails: lubrification du moteur, éventuelles entrées de poussière, espaces étanches, etc. Chaque pièce a des spécifications, des tolérances au froid, à la chaleur et à l’utilisation différentes et doit être capable de résister à la dilatation et à la contraction.

Pour arriver à ce collage inhabituel de pièces, les ingénieurs ont passé une journée et demie à démonter la voiture et à analyser les pièces une à une.