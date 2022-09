Comme Millie Bobby Brown : Maya Hawke a aussi critiqué ce Stranger Things

Netflix

Maya Hawke a parlé de la quatrième saison de Stranger Things et a coïncidé avec Millie Bobby Brown dans un long métrage de la série.

© GettyComme Millie Bobby Brown : Maya Hawke a également critiqué ce truc de Stranger Things.

choses étranges a fait son grand retour sur le service de streaming Netflix avec sa quatrième saison, qui a été divisée en deux parties entre le 27 mai et le 1er juillet. Une fois de plus, les fans ont vibré avant chacun de ses épisodes et se préparent pour la cinquième saison qui marquera la fin définitive de la série. Pendant, maya fauconinterprète de Robin, a fait référence à ce qui s’est passé dans l’intrigue et comme Millie Bobby Brown pointé un point qu’ils ne pourront plus résoudre.

L’actrice a rejoint le programme créé par les frères Duffer lors du troisième volet et son personnage est devenu l’un des favoris des téléspectateurs. Dès le début, elle a été vue avec Steve et on croyait qu’ils pourraient être un couple, mais elle aime en fait les femmes. Dans la saison 4, il se rapproche de Vickie, bien qu’il doive faire face à la nouvelle menace surnaturelle Vecna ​​​​aux côtés de ses amis.

+ La critique de Maya Hawke sur Stranger Things 4

maya faucon est en pleine tournée de presse pour son récent film, Du Vengeanceet faisait partie d’une section médiane Salon de la vanité qui les teste avec un détecteur de mensonge. Là, ils ont demandé si Eddie Munson (Joseph Quinn), l’un des personnages préférés des fans, méritait de mourir dans la quatrième saison, à laquelle il a répondu : « Je ne pense pas qu’il aurait dû mourir, mais je pense que la série a trop de personnages ».

C’est ce même commentaire qui a lancé Millie Bobby Brown il y a quelques mois environ la quantité de personnages que le spectacle a et qu’ils devraient avoir une mentalité comme celle de jeu des trônes ne pas être sensible et en tuer quelques-uns. En conséquence de cela, Matt et Ross Duffer ils ont défendu leur position dans le podcast Heureux Triste Confus: « Nous avons exploré toutes les options dans la salle de rédaction. Juste comme hypothèse complète, si vous tuez Mike, c’est comme… C’est déprimant… Ce n’est pas Game of Thrones. C’est Hawkins, ce n’est pas Westeros. ».

D’autre part, maya faucon a souligné que les personnages peuvent mourir dans la dernière saison de choses étranges et mentionné : « J’aimerais mourir et avoir mon moment de héros. J’aimerais mourir avec honneur, comme le ferait n’importe quel acteur. ». Puis il a ajouté : « Mais j’aime la façon dont les frères Duffer aiment leur cœur. La raison pour laquelle ils écrivent si bien pour moi et pour tout le monde, c’est parce qu’ils tombent amoureux de leurs acteurs et de leurs personnages, et ils ne veulent pas les tuer. Je pense que c’est une belle qualité qu’ils ont, et je ne voudrais pas qu’elle s’en aille. ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂