Comme Matthew McConaughey, Johnny Rotten des Sex Pistols évoque des «  idées de gauche  »

John Lydon, autrement connu sous le nom de Johnny Rotten du groupe punk révolutionnaire des années 1970, The Sex Pistols a fait une diatribe en novembre, dénonçant des «idées ‘intellectuelles’ de gauche». Ses remarques font quelque peu écho aux frustrations que l’acteur Matthew McConaughey a récemment exprimées sur la contribution des idéologies d’extrême gauche et d’extrême droite à la fracture politique.

Lydon, originaire de Grande-Bretagne mais maintenant citoyen américain, est apparu dans une émission matinale britannique le lendemain du soir des élections. «Il est tout à fait logique pour moi de voter pour une personne qui parle réellement de mon genre de personnes», a-t-il fait remarquer, rapport de Consquence of Sound.

«Trump n’est pas un politicien», a-t-il poursuivi. «Il n’a jamais prétendu l’être. À quel point cela est exceptionnellement merveilleux pour des gens comme moi, des gens de la classe ouvrière. Lydon a une valeur nette déclarée de 1 million de dollars.

John Lydon s’ennuie des idées de gauche

«Nous nous ennuyons des idées« intellectuelles »de gauche», a déclaré Lydon. «Nous ne pouvons pas vous prendre beaucoup. Vous parlez twaddle. Tout ce que vous faites – vous manquez juste le point de savoir qui est la population en général. »

« J’ai regardé ce que les démocrates ont fait à la Californie, sans parler de toute la côte ouest, c’est absolument dégoûtant … C’est chaotique, conduit par un dogme, il semble avoir un programme de Karl Marx derrière », a déclaré Lydon, qui vit actuellement à Californie.

«Regardez ce que votre programme à l’esprit libéral a fait à Portland et à Seattle», a-t-il fait remarquer. «Vous en voulez un peu plus partout? 140 jours solides d’émeutes… [Biden] ne traite pas du tout d’ANTIFA ou de BLM. »

Matthew McConaughey a critiqué les « élites hollywoodiennes »

McConaughey a récemment partagé son point de vue sur les élections de 2020, critiquant ceux qui sont condescendants et condescendants envers les conservateurs, rapporte Page Six. « Il y a beaucoup [of people] sur cette gauche illibérale qui est absolument condescendante, patronne et arrogante envers les 50% restants », a déclaré McConaughey sur Russell Brand’s Sous la peau Podcast.

« [There is] une sorte de désinvolture, comme: «Oh, ils sont stupides, ils votent pour le Brexit, ils votent pour Trump. Je n’aime pas ça et je n’aime pas l’entendre », a déclaré Brand.

«Je suis sûr que vous l’avez vu dans notre industrie lorsque Trump a été voté il y a quatre ans, ils étaient dans un déni qui était réel. Certains d’entre eux étaient dans le déni absolu », a déclaré McConaughey. L’acteur a également pensé qu’il était logique que les partisans de Trump soient sceptiques quant aux résultats des élections.

« [Now] on dirait que Biden est notre gars », dit-il. «Maintenant, vous avez le droit qui est dans le déni, parce que leur côté a de fausses nouvelles. Et je comprends, ils ont reçu de fausses nouvelles. Personne ne sait à quoi croire, non? Alors ils abattent leur dernier bastion de défense.

L’acteur Debra Messing, qui a soutenu Biden, avait un message pour McConaughey. «Pour ceux qui pensent que« la gauche »est trop émo, et devraient« laisser aller », je dis:« Nous devons prendre parti. La neutralité aide l’oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le tourmenté. Parfois, nous devons intervenir. ~ Elie Wiesel, »elle tweeté.