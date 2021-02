Comme Luis Miguel et Selena! Netflix prépare une nouvelle série basée sur la vie de Fito Páez | 45S

Les productions de musiciens sont de retour sur Netflix. La plateforme populaire diffusion produits audiovisuels a indiqué qu’il prépare une nouvelle série où la vie de Fito Páez sera portée à l’écran sous forme de fiction, tout comme les séries Luis Miguel et Selena qui sont sur la plateforme.

Il s’agit de L’amour après l’amour, un nouveau projet audiovisuel qui sera produit par Mandarina Televisión. Le projet sera en charge de Juan Taratuto, Juan Pablo Kolodziej, Mariano Chihade et Fito Páez lui-même.

« Nous gagnerons progressivement non seulement en quantité, mais aussi en ce qui m’intéresse le plus, qui est dans la diversité des genres et des points de vue dans ce que nous faisons », a déclaré Paco Ramos dans un communiqué où il a également évoqué l’arrivée de plusieurs produits exclusifs. pour la plate-forme.

L’amour après l’amour Il traitera des 40 ans de vie artistique que Páez a traversé à travers ses moments les plus illustres comme ses moments où il est tombé. Une histoire de vie que nous verrons bientôt sur Netflix.

Attendre a été dit.