Comme Lockwood Agency, séries similaires sur Netflix

En attendant une deuxième saison de Agence Lockwoodnous vous recommandons cinq autres séries Netflix que vous pouvez regarder.

©IMDBBien qu’il soit basé sur une série de livres, il n’a pas été confirmé que l’agence Lockwood aura une deuxième saison.

Agence Lockwood & Co.) est sorti récemment et figure déjà parmi les contenus les plus regardés dans des pays comme le Mexique, puisque la série dramatique-thriller suit trois jeunes chasseurs de fantômes Quoi Ils se consacrent à enquêter sur les événements paranormaux à Londres et en attendant de savoir s’il y aura une deuxième saison, on vous dit Quelles autres séries similaires pouvez-vous regarder sur Netflix ?.

+ Enregistrement de Ragnarok

C’est une autre des séries les plus regardées sur Netflix et c’est une animation. « Avant l’élimination des humains, les dieux donnent à l’humanité une chance de prouver sa valeur. Que les batailles de Ragnarok commencent« Dit la description sur la plateforme de streaming, où la deuxième saison a récemment été créée.

+ Serrure et clé

La série compte actuellement un total de trois saisons sur Netflix, dont la première est arrivée le 7 février 2020, vous avez donc le temps de vous rattraper. la série est basé sur les romans graphiques du même nom et l’histoire suit trois frères qui emménagent dans leur ancienne maison après la mort de leur père.où ils découvrent des clés qui leur confèrent des pouvoirs et des capacités.

+shahmaran

C’est une autre des récentes sorties de Netflix, dans laquelle une communauté mi-serpents mi-humains attend son sauveur depuis un certain temps et, quand il apparaît enfin, il n’est pas bien accueilli par tout le monde.

+ Alchimie des âmes

Scindée en deux parties, la série sud-coréenne suit une puissante sorcière, qui se retrouve dans le corps d’une femme aveugle. et il rencontre un homme prestigieux qui cherche son aide pour changer son destin.

+ L’Académie des Parapluies

La série de trois saisons mettant en vedette Page Elliott raconte l’histoire de plusieurs membres séparés d’une famille de super-héros, qui ils se réunissent après la mort de leur père pour créer la Umbrella Academy.

« The Umbrella Academy est l’histoire d’une famille de super-héros super-dysfonctionnelle qui n’a que huit jours pour parvenir à un accord et sauver le monde.« , dit Netflix.

