Comme Letitia Wright : C’est l’actrice de Marvel qui pourrait être licenciée pour être anti-vaccins

La pandémie de COVID 19 a impliqué des mesures à travers le monde et cela a généré une certaine controverse. Rencontrez l’actrice Marvel qui pourrait être licenciée pour ne pas avoir respecté « la nouvelle normalité ».

© GettyLetitia Wright

« La nouvelle normalité » est une phrase qui a parcouru le monde entier. Avec la pandémie de coronavirus, qui a débuté en 2020, des milliers de pays ont dû s’adapter à des réglementations qui, au 21e siècle, semblaient impossibles. Distanciation sociale, masques et protocole de sécurité qu’il fallait accepter partout, y compris dans l’industrie cinématographique. Tel est ainsi merveille C’est l’une des études qui a poussé ses salariés à se conformer strictement à ces nouvelles réglementations imposées afin d’enrayer la crise sanitaire.

Cependant, depuis que cela a commencé à gouverner, merveille Il a été impliqué dans divers scandales. C’est que, tout comme cela s’est produit dans d’autres entreprises, certains des acteurs se sont opposés à changer leur mode de vie en raison de COVID. Parmi eux se trouve Letitia Wright qui n’a pas voulu se faire vacciner, ce qui a affecté le calendrier de production de Panthère noire 2. Mais voilà que la société dirigée par Kevin Feige subit un nouveau revers : une autre de ses actrices s’autoproclame anti-vaccins.

Il s’agit d’Evangeline Lilly qui joue Hope Van Dyne dans la saga cinématographique de L’homme fourmi. L’actrice a longtemps eu son nom lié à des problèmes sans rapport avec sa carrière dans ces films. C’est que, plus d’une fois, il a exprimé ses opinions politiques sur les réseaux sociaux, faisant même des commentaires discriminatoires et, par conséquent, sa poursuite dans l’étude pourrait être en danger. Selon Robot monstre géant il y a un débat parmi les cadres du MCU sur ce qu’il faut faire de l’artiste et s’il faut continuer à compter sur elle dans ses films.

Cependant, aucune décision n’a encore été prise. Bien que la vérité soit que les commentaires d’Evangeline Lilly et sa position anti-vaccin pourraient se terminer de la pire des manières pour elle. Pour ce que l’actrice a affirmé, elle soutiendrait « souveraineté corporelle« en ne voulant pas être vacciné pour ce qu’il considère »une grippe respiratoire”. Il a également rejeté la mesure de merveille pouvoir filmerAnt-Man 3. C’est que, comme Letitia Wright, elle n’était pas d’accord avec le mandat de devoir se faire vacciner pour pouvoir assister au plateau.

En tout cas, il faut préciser qu’Evangeline n’a jamais rien dit, précisément, ni sur le MCU ni sur Disney. Bien que, de notoriété publique, la politique de merveille dicte que, dans leur passage par ses studios de cinéma, les acteurs doivent éviter les scandales. Tout comme sa règle la plus élevée est de ne pas donner de spoilers, c’est aussi de garder un profil bas et loin des projecteurs médiatiques. Mais, la vérité est que vous ne pouvez pas toujours contrôler les opinions d’un acteur et, à certaines occasions, ils préfèrent s’en passer.

