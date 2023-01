Comme La vie mensongère des adultes, quel est l’autre livre d’Elena Ferrante sur Netflix

Netflix

Après la première de La vie mensongère des adultesnous vous disons quelles autres œuvres d’Elena Ferrante sont sur Netflix.

©IMDBLa fille noire met en vedette Olivia Colman

récemment crééLa vie mensongère des adultes sur Netflix, une mini-série adaptée d’un des livres de l’énigmatique auteur Elena Ferrante et maintenant nous voulons vous parler de la fille noireBandeau avec Olivia Colman (coup de cœur, La Couronne) qui est également basé sur une histoire de l’auteur italien, bien que le scénario ait été chargé de la L’actrice nominée aux Oscars Maggie Gyllenhaal (La secrétaire, Donnie Darko).

Oui ok La vie mensongère des adultes laissé quelques doutes, comme où il a été tourné ou même s’il aura une deuxième saison, il n’est pas nécessaire que vous attendiez une deuxième partie, car il y a plus de contenu Ferrante que vous pouvez trouver sur cette même plateforme de streamingcomme le film mettant également en vedette dakota johnson (Cinquante nuances de Grey), Jessie Buckley (Hommes : Terreur dans l’ombre), Paul Mescal (personnes normales), Pierre Sarsgar (L’orphelin) Oui Dagmara Dominczyk (Le conte de Montecristo).

+ De quoi parle The Dark Daughter ?

Selon Netflix, lors de vacances tranquilles à la plage, une femme commence à développer une sombre obsession pour une jeune mère qui finit par réveiller des souvenirs du passé. Pour sa part, le résumé du livre indique que « Un repos agréable au bord de la mer devient le défi d’une femme têtue et solitaire, agressée par un spregutnas qui l’amène à tout risquer. Dans la fille noire, la folie rime avec lucidité absolue« .

Au cours de sa première année, les critiques ont souligné que Colman et Johnson ont tous deux donné l’une de leurs meilleures performances dans ce film.dont ils ont loué l’attention portée au pouvoir du langage cinématographique (indiewire). La bande a également été réalisée par Gyllenhall, c’est son premier film. Il a été présenté en première au Festival international du film de Venise en 2021 et a remporté trois nominations aux Oscarsy compris Meilleure actrice (Olivia Colman) La meilleure actrice dans un second rôle (Jessie Buckley) et Meilleur scénario adapté.

Elena Ferrante (Naples) est un pseudonyme avec lequel de grands succès littéraires ont été signés en Italie. On ne sait pas avec certitude s’il s’agit d’un auteur, de son partenaire ou des deux, cependant Elena a donné de grands titres (dont certains sont en streaming), parmi lesquels se démarquent le merveilleux ami (HBO Max), dans les marges, un mauvais nom, la fille perdue, Les dettes du corps, les jours d’abandon Oui amour ennuyeux. Sans aucun doute, le mystère entourant son identité est une incitation à lire ses textes et à regarder ses productions en ligne.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?