Depuis qu’elle a épousé le prince Harry et atteint de nouveaux niveaux de renommée en tant que duchesse de Sussex, le style de Meghan Markle a radicalement évolué. Avant son mariage, Meghan était connue pour porter des robes qui tombaient sous le genou, et même parfois un haut court. Tout a changé, cependant, étant donné que pendant ses années en tant que royale de travail, Meghan était constamment photographiée, faisait des apparitions et faisait parler d’elle dans les médias. Son look autrefois avant-gardiste s’est transformé en un style plus approuvé par la reine, et nous nous sommes habitués à la voir dans des robes sur mesure, des vestes et un maquillage naturel.

Selon Entertainment Tonight, Meghan est fan de labels tels que Dior, Givenchy et bien d’autres, et il s’avère qu’elle ne choisit pas exactement ses tenues sans un examen attentif. Comme la princesse Diana, Meghan Markle envoie des messages avec ses choix de mode.

La princesse Diana avait un merveilleux sens de la mode

Il est difficile de croire que tant d’années se sont écoulées depuis la mort tragique de la princesse Diana. Plus de deux décennies se sont écoulées, mais encore à ce jour, l’une des choses dont on se souvient encore de Diana est son incroyable sens de la mode. Même pendant son temps libre, il semblait que la «princesse du peuple» savait toujours comment choisir la tenue parfaite, et les gens copient son apparence même après toutes ces années.

Alors, à quoi ressemblait le sens de la mode emblématique de Diana? La princesse n’avait pas peur de faire les choses à sa manière. Elle était souvent vue dans de superbes robes ou même des pantalons pour les engagements royaux, et porter des pochettes lors d’apparitions formelles est devenu l’un de ses mouvements les plus caractéristiques.

Quels sont les meilleurs looks de Meghan en tant que duchesse?

Les fans royaux n’oublieront probablement jamais le moment où Meghan est sortie de sa voiture dans sa robe de mariée éblouissante alors qu’elle se préparait à marcher dans l’allée jusqu’à son prince en attente. Depuis lors, tout le monde a aimé la voir dans une grande tenue après l’autre, et c’est un fait bien connu que la duchesse de Sussex parvient toujours à frapper la cible lorsqu’elle décide quoi porter. Quels sont ses meilleurs looks? Eh bien, Vogue rapporte qu’il y en a pas mal.

Tous les yeux étaient rivés sur Meghan lorsqu’elle a fait sa première apparition commune avec la reine Elizabeth, dans une robe de couleur crème avec une ceinture noire et une cape amovible. Ensuite, il y avait la robe bleue Safiyaa qu’elle arborait lors de la visite officielle des Sussex aux Fidji. Jamais du genre à craindre de prendre un risque, nous avons également vu Meghan dans des jupes et des chemisiers en cuir jusqu’aux genoux, et il n’est vraiment pas surprenant qu’elle ait fait sensation avec son style incroyable.

Comme la princesse Diana, Meghan Markle envoie des messages avec ses choix de mode

En fin de compte, tout ce que Meghan décide de porter, comme c’était le cas avec la princesse Diana il y a longtemps. Alors, tout comme sa défunte belle-mère, comment Meghan envoie-t-elle des messages avec ses choix de mode? Selon Insider, les deux femmes ont fait des déclarations emblématiques et cela n’est jamais passé inaperçu. La journaliste de mode Elizabeth Holmes a déclaré à propos de Diana que son style ne tenait pas seulement à ce qu’elle faisait ou à qui elle rencontrait, mais à ce qu’elle ressentait. Par exemple, son célèbre pull en mouton noir, qui aurait pu indiquer à quel point elle se sentait comme une étrangère dans la famille royale.

Meghan a également tendance à envoyer des messages, comme le masque facial qu’elle portait récemment et qui comportait une citation de feu Ruth Bader Ginsburg. Holmes dit que « Meghan savait comment raconter des histoires à travers les vêtements. » Elle a poursuivi en ajoutant: «Elle met autant de réflexion dans ses tenues qu’elle l’était lorsqu’elle vivait au Royaume-Uni. J’espère que nous verrons un peu plus de liberté. On dirait que Meghan sait vraiment comment suivre les traces de Diana.