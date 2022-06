Comme La colère de Dieu : Ce film avec Elijah Wood est également basé sur un roman de Guillermo Martínez

in

Cinéma

Les romans de Guillermo Martínez attirent l’industrie cinématographique et, après La Colère de Dieu, voici une autre adaptation intéressante.

©Warner Bros.Comme La colère de Dieu : Ce film avec Elijah Wood est également basé sur un roman de Guillermo Martinez.

La colère de Dieu Il s’agit de la dernière grande première argentine au sein du service de streaming Netflix et est actuellement parmi les plus regardées au monde. Le film écrit et réalisé par Sebastián Schindel est basé sur le roman « La mort lente de Luciana B » de Guillaume Martinezdonc cette fois nous vous apportons une autre adaptation de l’auteur que vous devriez prendre en compte.

L’écrivain et mathématicien argentin, né à Bahía Blanca, Buenos Aires, a une longue histoire de 30 ans et des publications qui ont attiré l’attention de l’opinion publique au cours des dernières décennies, l’amenant à avoir de grandes reconnaissances telles que le court métrage hispano-américain Gabriel García Prix ​​​​de l’histoire Márquez en 2013. C’est aussi une attraction pour les cinéastes de remarquer ses œuvres, comme cela s’est produit avec Les meurtres d’Oxford.

Le film de 2008, mettant en vedette Elijah Wood sous la direction de Alex de la Iglesiaest basé sur son roman de 2003 « Crimes invisibles », qui a remporté le prix Planeta Argentina la même année. Le titre est sorti au début de l’année et, par conséquent, il a reçu plusieurs nominations aux prix Goya pour le meilleur film, la meilleure réalisation, le meilleur scénario adapté, la meilleure musique originale, le meilleur montage et la meilleure direction de production.

L’intrigue se concentre sur un jeune Américain qui étudie à l’Université d’Oxford et découvre le corps sans vie de sa logeuse, une femme qui dans sa jeunesse avait déchiffré le code Enigma de la Seconde Guerre mondiale. Peu de temps après, un professeur de logique reçoit une note l’avertissant qu’il s’agit du premier d’une série de meurtres. L’étudiant et le professeur décident d’enquêter sur l’affaire, en utilisant des codes mathématiques pour trouver le modèle qui suit le criminel.

En plus de Elijah Woodau casting on retrouve aussi des grands noms comme John Hurt, Eleanor Watling, Julie Cox, Burn Gorman, Anna Massey, Jim Carter et Dominique Pinon, entre autres. Si vous avez aimé l’histoire qui adapte le roman de Guillermo Martínez en La colère de Dieunous vous recommandons de continuer avec Les meurtres d’Oxfordde la société de production Warner Bros.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂