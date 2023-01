Comme Jorge Ferrandis : d’autres acteurs accusés de meurtre

célébrités

Jorge Ferrandis est un acteur accusé du crime de sa petite amie mais il n’est pas le seul interprète à attirer l’attention de la justice. Des acteurs accusés de meurtre !

Jorge Ferrandis Il aurait assassiné sa petite amie en juillet 2021 mais a eu la chance de cacher le corps dans un réfrigérateur pour ensuite prendre la décision de l’enterrer dans la commune située à la frontière d’Alt Penedès avec les régions d’Anoia et d’Alt Camp. Une enquête l’a désigné comme un possible responsable de l’événement et il a été arrêté par une unité de la Garde civile à Pontons, Barcelone. Il n’est pas le seul acteur accusé de meurtre !

Partenaire de Robin Williams dans la comédie Mork et Mindy, fay dewitt, a poignardé à mort son mari alors que l’homme était sur le point de l’attaquer, c’est pourquoi elle a été libérée. D’autre part, felicia personreconnue pour son rôle dans la série Le fil, a été condamnée à une peine de prison pour avoir tué une personne alors qu’elle avait 14 ans. Ces cas mentionnés ne sont bien sûr pas les seuls.

Acteurs accusés de meurtre

Lillo Brancato Jr. de les Sopranos Il a été condamné en 2009 à 10 ans de prison pour le crime d’un policier en plus d’être accusé de vol qualifié. Enfin, seule la condamnation pour avoir commis le vol restait en vigueur. Skylar Deléon C’est une affaire très scandaleuse si l’on tient compte du fait que l’acteur de Power Rangers il a été condamné à mort en 2009 pour le meurtre d’un couple sur un yacht.

James Caanun nom fort au sein de l’industrie hollywoodienne qui a su faire partie de la saga Le parrain, a été accusé d’avoir jeté une personne par la fenêtre de son appartement à New York. L’interprète populaire décédé en 2022 a expliqué qu’il s’agissait d’un voleur et a finalement été acquitté de toute culpabilité et accusation. C’est certainement l’un des cas les plus marquants de la liste que nous vous présentons !

Lana Turner a été accusé par le gangster Micky Cohen du meurtre du gangster Johnny Stompanato en 1958, mais on a découvert plus tard que la fille de l’actrice, une adolescente de 14 ans, marre des abus et des mauvais traitements de la victime, avait décidé de le poignarder dans l’estomac comme le souligne la version officielle des événements. Ça va? Certains de ces acteurs auraient pu être meurtriers face aux conditions nécessaires…

