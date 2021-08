Comme Joey King et Jacob Elordi : des acteurs qui ont dû travailler avec leur ex

Joey roi Oui Jacob Elordi ils ont joué Le stand des baisers, l’une des sagas de films pour jeunes les plus populaires de ces dernières années, qui vient de se terminer il y a moins d’une semaine avec la première du troisième film sur le service de streaming Netflix. Les deux acteurs étaient en couple à l’époque, mais ils se sont séparés avant le deuxième volet, ils ont donc dû travailler sur deux films après avoir eu une liaison et ne pas vouloir le faire., car il a été considéré comme « un sacrifice » de la part de l’interprète d’Elle. Regardez la liste des célébrités qui ont vécu la même situation !

+ Plus d’acteurs qui ont dû travailler avec leur ex-partenaire

-Jennifer Aniston et Tate Donovan

Donovan a joué Joshua, le petit ami de Rachel dans Friends, à une époque où ils étaient en couple dans la vraie vie, mais à ce moment-là, ils se séparaient. L’acteur a déclaré que c’était « comme mourir à l’intérieur » en 2018, bien plus tard.

-Milo Vintimille et Hayden Panettiere

Les acteurs se sont rencontrés dans la série Heroes de 2006 et ont commencé à se fréquenter un an plus tôt, bien que la romance ait duré deux ans. La mauvaise nouvelle pour eux deux était qu’il leur restait encore une saison, ils devaient donc faire comme si de rien n’était. À la suite de cette expérience, Vintimille a juré qu’elle ne sortirait plus jamais avec une co-star.

-Robert Pattinson et Kristen Stewart

Stewart et Pattinson ont formé l’une des parades nuptiales les plus populaires du moment, après leur rencontre dans la saga Twilight en 2008. Pourtant, les choses se sont très mal terminées, puisqu’elle l’a trompé avec Rubert Sanders, réalisateur du film dans celui qui était de travail. Les deux ont dû se revoir pour tirer et la situation était inconfortable.

-Kaley Cuoco et Johnny Galecki

L’un des cas les plus frappants est celui des membres de The Big Bang Theory. Ils ont révélé en 2010 qu’ils sortaient ensemble depuis deux ans et ont terminé la série en tant qu’ex. Contrairement à d’autres, ils ont fini par être de très bons amis et Galecki était même l’un des invités au mariage de Cuoco avec Karl Cook.

-Michael C. Hall et Jennifer Carpenter

Dexter a rejoint Hall et Carpenter en 2009 au point où ils se sont mariés, bien qu’ils aient demandé le divorce deux ans plus tard. Déjà séparés ils ont dû travailler sur les deux dernières saisons du programme et ils ont toujours affirmé qu’il y avait du respect entre les parties.

-Charlize Theron et Sean Penn

Deux des grandes stars d’Hollywood étaient en couple depuis deux ans, après une époque où ils n’étaient que des amis. L’histoire s’est terminée lors du tournage du film The Last Face en 2016, où Penn était le réalisateur, et ils ont dû rendre public pour promouvoir le film.

-Cameron Diaz et Justin Timberlake

Quand Cameron était dans ses meilleures années de carrière, il a rencontré Timberlake, mais on dit qu’en raison de la différence d’âge, ils ont décidé de rompre la relation. Des années plus tard, ils se sont retrouvés sur le plateau d’enregistrement de Bad Teachings, bien que sans mauvais souvenirs. « Nous sommes deux personnes qui travaillent et qui sont sorties ensemble à un autre moment de notre vie », a déclaré Diaz.