Comme Isabel et Felipe ? c’était le magnifique mariage des rois Sofia et Juan Carlos

En 2018, c’était le dernier mariage royal que la monarchie britannique célébrait : le prince Harry épousait l’actrice américaine Meghan Markle. Cependant, leur union conjugale, pourtant très marquante, n’a pas dépassé celle de la la reine isabel II et Felipe de Edimburgo, qui a eu lieu en 1947. Les rois, à cette époque, ont réalisé une union difficile à égaler.

Mais, en 1962, la reine Sofia et le le roi Juan Carlos d’Espagne, qui n’étaient alors que deux princes, finirent par conquérir les noces royales. Dépassant toutes les attentes, alors que le pays hispanophone était sous la dictature de Francisco Franco et qu’elle était la fille d’un roi régnant, le couple a donné le « Oui je le veux”.

Le 14 mai 1962, il y a 59 ans, l’actuel émérite épousait. À cette époque, Doña Sofía était la fille aînée du roi Paul Ier de Grèce, tandis que Don Juan Carlos était l’apprenti de Francisco Franco, deux jeunes hommes de «sang bleu», Mais avec certaines différences. Même si, malgré tout, la presse grecque n’a pas hésité à qualifier ce lien de «un mariage de conte de fées”.

Un prince sans trône, blond, beau et insouciant étaient les caractéristiques qui correspondaient à la le roi Juan Carlos et la princesse Sofia d’alors, une jeune femme un peu timide, consciencieuse et discrète. C’est ainsi que se définissaient les parents de Felipe VI avant de donner le « Oui je le veux”. Mais au-delà de chaque différence de personnalité, il y en avait aussi une qui posait plus d’un problème : les religions étaient complètement différentes.

Tel est ainsi les Le roi Juan Carlos et Sofia ont dû célébrer deux unions : l’orthodoxe et la catholique. Le fait était que ses parents, Paul Ier et Frédéric de Hanovre, ne voulaient pas que leur fille perde ses droits au trône si elle devenait catholique. Et, les comtes de Barcelone, ​​parents de « Juanito », ont exigé que le mariage soit catholique.

Compte tenu de cela, la seule solution qu’ils ont trouvée était de se rencontrer deux fois. Le même 14 mai, les émérites se sont mariés de rite catholique dans la cathédrale de San Dionisio et, pour se conformer aux orthodoxes, ils ont déménagé dans la cathédrale de l’Annonciation de Santa María. Ça oui, Ils ont également dû faire deux arrêts intermédiaires au Palais Royal d’Athènes pour signer deux mariages civils, l’acte de mariage grec et espagnol..

De même, tant de déploiement qui a été effectué pour que le le roi Juan Carlos et la reine Sofía se sont mariés, ont fini par se promener dans Athènes pour saluer leurs sujets qui s’étaient rassemblés dans les rues. Ce même public a également eu l’occasion d’apprécier les 143 membres des différentes maisons royales qui étaient présents au mariage défilant à travers Athènes pour se rendre à chaque réunion.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂