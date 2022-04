Comme Demi Lovato : Vanessa Hudgens prétend parler aux fantômes

CÉLÉBRITÉS

L’actrice de High School Musical a révélé une expérience paranormale. Voyez comment il a surmonté le phénomène qu’il a vécu à l’âge de 8 ans.

© GettyVanessa Hudgens a récemment participé à tick, tick… BOOM!

le expériences paranormales ils semblent toujours attrayants pour les amateurs de mystère. Mais quand ils se transforment en une situation personnelle, tout peut devenir effrayant. quelque chose comme ça est arrivé à Demi Lovatola chanteuse qui a révélé avoir eu l’occasion de contacter extraterrestres. Et maintenant, le tour est venu pour Vanessa Hudgensqui a été encouragée à avouer que depuis qu’elle était petite, elle avait des liens différents avec des fantômes. Ici, nous vous disons ce qu’il a dit!

Bien qu’il ait récemment participé à tic, tic… BOUM ! avec Andrew Garfield pour Netflixil est impossible d’oublier son travail en tant que protagoniste de Lycée musical. C’est pourquoi elle a été invitée au programme Spectacle de Kelly Clarkson pour présenter sa marque de vêtements et se remémorer ses meilleures anecdotes sur son passage en tant que personnage Disney. Cependant, l’attention a été complètement détournée lorsqu’il a avoué ses expériences surnaturelles.

« Je me souviens que je me préparais pour aller à l’école quand j’étais huit années« , a commencé l’actrice. Et il a demandé au personnage qui dirige le programme : « Savez-vous ce que sont ces canards jouets avec une ficelle que vous devez tirer ? Eh bien, il y en avait un sur la table de la salle à manger et quand j’ai commencé à marcher, il a commencé à marcher avec moi.”. Bien que la peur l’ait complètement prise, elle a essayé d’éviter le sujet pour ne pas approfondir cette peur.

Hudgens a affirmé : «Je l’ai oublié pendant un moment parce que c’est effrayant. l’inconnu fait peur”. Malgré cela, sa posture d’enfant est devenue très différente de celle qu’elle entretient aujourd’hui à 33 ans. À cet égard, il a expliqué : «J’ai récemment dit : ‘C’est un cadeau et quelque chose que j’ai la capacité de faire, donc je vais m’appuyer là-dessus”. De cette façon, il a commencé à enquêter pour s’impliquer pleinement dans le sujet : « Récemment J’ai fait ma première enquête paranormale équipe royale”.

+ Qu’est-il arrivé à Demi Lovato ?

La chanteuse américaine a raconté il y a des mois avoir vécu un phénomène complètement paranormal impliquant des ovnis. Il a ainsi lancé un spécial pour Peacock intitulé Non identifié avec Demi Lovato avec Matthew Scott Montgomery et sa sœur Dallas Lovato pour enquêter sur ce qui s’est réellement passé. « J’ai vécu une expérience très folle dans le parc national de Joshua Tree. Il y avait une lumière dans le ciel qui se déplaçait d’une manière étrange, d’une manière qu’un avion ne pourrait pas. Ma vie a totalement changé spirituellement», racontait-il à l’époque.

