Comme dans Donnie Darko: un avion a perdu des parties de son moteur au milieu du voyage

Il y a des moments où la fiction dépasse la réalité, et c’est quelque chose auquel nous sommes habitués ‘Les Simpsons’ avec ses fameuses prédictions, l’une des caractéristiques les plus célèbres qui subsistent aujourd’hui, comme le dernier voyage scandaleux de Ted Cruz à Cancun. Cependant, cette fois, une comparaison avec le film est venue ‘Donnie Darko’ (2001), Protagonisée par Jake Gyllenhaal. Qu’est-ce qui s’est passé?

Ce week-end, il a été signalé qu’un vol de United Airlines fait un atterrissage d’urgence à l’aéroport international de Denver après avoir subi une panne de moteur droit, a déclaré la Federal Aviation Administration. Ce qui a le plus influencé et généré les commentaires est que Les vidéos du moment où l’artefact avait un feu à l’intérieur sont devenues virales, provoquant la panique parmi les personnes à l’intérieur de l’avion.

Heureusement, il n’y avait que des dommages matériels à regretter, car les 231 passagers et 10 membres d’équipage à bord, qui se dirigeaient vers Honolulu, ont atterri indemnes. Mais ce qui a le plus retenu l’attention des utilisateurs sur les réseaux sociaux, c’est que Des débris du moteur sont tombés dans des quartiers résidentiels de Denver, de sorte que les habitants ont regardé des morceaux de l’avion tomber sur leur quartier., et est rapidement devenu lié au film «Donnie Darko».

Les commentaires ont pris la situation avec humour et certains ont dit: « Je vois que vous avez commencé à filmer Donnie Darko 2 ce week-end. »; « La folie de Donnie Darko dans le Colorado est due au fait que quelqu’un doute de son engagement envers Sparkle Motion »; « Quelqu’un vérifie la chambre de Donnie Darko et voit s’il va bien. » ou « La campagne marketing du 20e anniversaire de Donnie Darko est incontrôlable ».

Dans le long métrage réalisé par Richard Kelly, a une scène d’un accident d’avion, où Un moteur à réaction s’écrase dans la chambre de Donnie. L’artefact a été décrit comme « objet anormal qui apparaît lors de la formation d’un univers tangent » et il a joué un rôle essentiel dans le développement du film.