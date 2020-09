Comme Cristiano Ronaldo: Ariana Grande bat le record Instagram

01.09.2020 à 15h04

Ariana Grande a battu un record Instagram: la chanteuse américaine est la première femme avec 200 millions d’abonnés. Cristiano Ronaldo avait franchi le cap en janvier de cette année.

La chanteuse américaine Ariana Grande (27 ans) est la première femme avec 200 millions d’abonnés Instagram depuis le week-end. Juste derrière elle se trouve la reine du maquillage Kylie Jenner (23 ans) avec 193 millions de followers, tandis que la chanteuse et actrice Selena Gomez (28 ans) avec 190 millions d’abonnés prend la troisième place. Le premier utilisateur à franchir la barre des 200 millions a été la star du football Cristiano Ronaldo (35 ans), qui est maintenant suivie par 237 millions de comptes. Seul le compte Instagram officiel lui-même a plus d’abonnés.

Lady Gaga: “Vous êtes une reine”

Dans un post Instagram, la chanteuse Lady Gaga (34 ans) a félicité sa collègue et partenaire VMA: «Félicitations à mon amie Ariana Grande pour 200 millions d’abonnés! Tu es une reine! Portez votre couronne! »Tous les deux se sont réunis sur scène aux MTV Video Music Awards ce week-end et ont interprété leur tube« Rain on Me ».

Avec le single, le duo a remporté le prix VMA de la «chanson de l’année» ainsi que les prix de la «meilleure collaboration» et du «meilleur appareil photo». Grande a également reçu le prix dans la catégorie «Best Home Music Video» pour sa collaboration Justin Bieber «Stuck With U», tandis que Lady Gaga a été nommée «Artiste de l’année» et a reçu le MTV Tricon Award.

Source: instagram.com

(ncz / spot)