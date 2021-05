Comme Chris Evans: 5 acteurs qui ont été blessés par le tournage

Chris Evans a montré son engagement envers le blockbuster Netflix The Grey Man en partageant les blessures qu’il a subies au bras en jouant son personnage Lloyd Hansen. Les images ont fait le tour du monde et ont surpris la façon dont l’acteur s’expose. Cependant, il n’est pas le premier à le faire: il connaît d’autres acteurs qui ont été blessés sur un plateau de tournage. Épingle de sûreté!

5 acteurs blessés sur un plateau de tournage

Sylvester Stallone dans Rocky IV

Cela aurait pu se terminer par une tragédie, mais heureusement, cela relève de ce récit anecdotique. Stallone a voulu donner à ses scènes le plus de réalisme possible et il a donc demandé à Dolph Lundgren, interprète d’Ivan Drago et rival de Rocky, Je l’ai frappé pour de vrai quand ils étaient sur le ring. Le Suédois de 1,95 mètre a prêté attention à lui, mais dans un mauvais mouvement, il lui a donné un coup de poing à la poitrine qui lui brisa le sternum et le fit presser sur son cœur. Le protagoniste du film avait que de passer quatre jours en soins intensifs de l’accident et a pu récupérer. En 2019, il a rappelé l’événement et a décrit l’idée qu’il avait dans le tournage comme « stupide ».

Le combat entre Rocky Balboa et Ivan Drago pourrait se terminer en tragédie



Henry Cavill dans The Witcher

L’acteur britannique a pris son rôle de Geralt of Rivia très au sérieux lors du tournage de la deuxième saison et une erreur de calcul a presque compromis ses jambes. « Soudain, il s’est arrêté et clairement Je souffrais beaucoup. Il n’était pas clair si un objet avait heurté sa jambe ou s’il s’agissait d’une sorte de blessure aux ischio-jambiers. Ce n’était pas assez grave d’avoir besoin d’une ambulance, mais cela a gâché le calendrier de tournage parce que ne peut pas marcher correctement. Il devait porter une armure lourde dans les scènes et il ne pouvait tout simplement pas le faire avec sa blessure à la jambe. « dit un témoin de l’accident.

Henry Cavill pendant le tournage de The Witcher (@witchernetflix)



Jackie Chan en armure de Dieu

Bien que l’exposition physique soit l’un des attributs de l’acteur qui a actuellement 67 ans, dans l’enregistrement Armor of God, il est allé trop loin: il a répété une prise où il devait sauter par-dessus un arbre et la cascade s’est très mal passée parce qu’il est tombé de cinq mètres au sol, se cognant la tête contre une pierre. Des moments de tension ont été vécus sur le plateau car la star du film a dû être transférée à un hôpital d’urgence pour la chirurgie. À l’hôpital, il a été diagnostiqué avec un fracture du crâne et perforation du cerveau. Heureusement, il a survécu à l’incident, bien qu’il ait eu des séquelles telles qu’une cicatrice sur la tête et une petite perte de son oreille gauche.

Jackie Chan (Getty)



Uma Thurman dans Kill Bill II

L’actrice a durement fait face Quentin Tarantino pour ce qui s’est passé pendant le tournage de Kill Bill II. Le réalisateur avait en tête une scène où le personnage de Beatrix Kiddo Je roulais sur une autoroute et je voulais que Thurman le fasse pour montrer ses cheveux au vent sur l’écran. L’interprète a refusé, mais a été forcé par son patron d’alors. Lorsqu’il est monté dans la voiture, il s’est rendu compte qu’elle n’était pas en parfait état et c’est ce qui s’est passé:







La vidéo a été partagée par l’actrice elle-même en 2018 lorsqu’elle a été encouragée à dénoncer le fait publiquement. « Le volant s’est enfoncé dans mon ventre et mes jambes étaient coincées. Les circonstances étaient négligentes au point de devenir criminelles. », a déclaré dans un communiqué au sujet de l’accident qui a causé des blessures aux jambes, des ecchymoses et une bosse sur la tête. De son côté, Tarantino était repentant et assuré ce qui a été l’une des pires erreurs de sa vie.

Tom Hanks dans Castaway

L’île de Monuriki, au nord des Fidji, était l’endroit idéal pour tourner les scènes du film, mais aussi un endroit dangereux pour l’acteur car il s’est coupé avec un objet pendant le tournage et a dû être opéré en Californie. L’objet a ouvert son genou et a provoqué une infection qui, s’il n’était pas intervenu, aurait pu conduire à sa mort parce qu’il était prêt à se répandre dans son sang.