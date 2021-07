Comme Bridgerton : une autre série interrompt son tournage à cause du Coronavirus

La pandémie de Coronavirus continue d’être une grande pierre dans le soulier de l’humanité, après avoir changé la vie de la population en devant prendre des mesures de sécurité et rester chez eux pour éviter d’être infecté. Loin d’être un problème du passé, la crise sanitaire continue d’affecter diverses productions et oblige à suspendre les tournages, comme c’est arrivé avec Maison du Dragon.

C’est le deuxième programme qui annonce l’interruption de ses enregistrements, puisque le support Date limite a dévoilé que Bridgerton son tournage a été arrêté par un ouvrier du plateau qui a contracté la maladie. Il n’a pas été précisé s’il s’agit d’un interprète ou de quelqu’un dans les coulisses, mais la vérité est que pendant deux semaines, la deuxième saison restera dans Etre prêt en attente d’un redémarrage.

Dans ce cas, le spin-off de Game of Thrones traverse la même situation et HBO commence à prendre les mesures de précaution nécessaires. Date limite rapporté que Le producteur a décidé de suspendre le tournage de House of the Dragon en raison d’un cas positif de COVID-19, qui a déjà été isolé et que les membres de l’équipe qui ont eu des contacts étroits feront également de même.

Contrairement à la série Netflix, ils reprendront les enregistrements normalement ce mercredi et n’attendront pas les 15 jours indiqués, Pour ce que ils sont alertés de l’apparition d’une nouvelle contagion et s’ils ont plus de conséquences sur le personnel. Cette décision est due au fait que la pandémie leur a déjà fait du mal avec le démarrage d’une production tardive, puisque les épisodes devraient être prêts d’ici la première partie de 2022.







C’est l’un des projets télévisés les plus attendus des téléspectateurs, car ils nous amèneront à en savoir plus sur la famille Targaryen 300 ans avant les événements que nous avons vus sur Game of Thrones. ça va être la vedette Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith, Emma D’Arcy et Fabien Frankel. Ils auront aussi leur place Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Milly Alcock et Emily Carey.