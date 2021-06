Comme Ben Affleck et Henry Cavill : d’autres remplaçants controversés

Warner Bros est toujours dans l’œil du cyclone car il a remplacé Henry Cavill et Ben Affleck en tant que Superman Oui Homme chauve-souris, respectivement. Les remplaçants ont été mal pris par les fans qui rechignent à changer les acteurs de leurs personnages préférés. Ce type de polémique n’est pas nouveau car il y a eu d’autres cas qui ont fait beaucoup parler au sein de l’industrie du divertissement. Passez en revue les plus importants!

Des acteurs qui ont été remplacés par la controverse de leurs rôles

Mads Mikkelsen par Johnny Depp

L’un des plus récents et des plus controversés de tous. Le rôle de Gellert Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques 3 a changé d’interprète après que Warner Bros a décidé de licencier Depp après la sentence de son procès avec The Sun qui concluait qu’il avait agressé physiquement Amber Heard. Mikkelsen a pris ses responsabilités et a reconnu qu’il ne pouvait pas ignorer le travail de Johnny : « Il doit y avoir un pont entre ce que Johnny a fait et ce que je vais faire. Et en même temps, je dois aussi le faire mien. »







Christopher Plummer par Kevin Spacey

Le réalisateur de Tout l’argent du monde, Ridley Scott, a dû agir rapidement pour trouver un remplaçant à Spacey après que les multiples allégations de harcèlement sexuel à son encontre soient devenues connues. Le film devait sortir en janvier 2018 et en novembre 2017, le scandale a explosé. La production a donné la priorité au travail de toute l’équipe et a changé l’acteur controversé de House Of Cards en un temps record.







Alexandra Shipp par Zendaya

Le protagoniste d’Euphoria était prêt à jouer dans Aaliyah: Pincess of R&B en 2014, un biopic sur le chanteur décédé en 2001. Cependant, la famille du personnage en question s’est opposée au projet, arguant que la société de production n’était pas leur préférence et que L’actrice ne l’aimait pas non plus. Finalement, le film a été réalisé mais suite aux demandes des proches et c’est pourquoi Shipp est arrivé en tant qu’artiste.







Elizabeth Shue par Claudia Wells

L’un des classiques du cinéma comme Retour vers le futur a également subi des changements dans sa distribution. L’interprète de Jennifer Parker dans le premier film a été remplacée dans le troisième de la trilogie. Les raisons de la modification étaient des cas de force majeure : la mère de Wells avait reçu un diagnostic de cancer en 1989, des mois avant le début du tournage des derniers films. Le réalisateur Robert Zemeckis a décidé d’embaucher Shue et a même re-tourné la première scène de la bande.







Rosie Huntington-Whiteley par Megan Fox

La saga Transformers a connu une absence incontestable dans son dernier film : Fox a décidé de quitter le projet après avoir joué dans les deux premiers films. Que s’est-il passé? Il y avait de sérieux problèmes avec le réalisateur Michael Bay. L’actrice quitte la production et n’hésite pas à tourner le cinéaste : elle le compare à Napoléon et Hitler pour son autoritarisme sur les plateaux.