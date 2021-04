Comme Apple: le Pixel 6 devrait s’appuyer sur la propre puce de Google

Apple iPhone 6s Plus 128 Go or

L' iPhone 6s Plus 128Go Or reconditionné est un concentré d'Apple avec un design fin et robuste. Les amateurs de contenus multimédia apprécieront son affichage de grande qualité, sa grande mémoire interne et la puissance de son processeur. L' iPhone 6s Plus 128Go Or reconditionné est équipé de la puce A9,