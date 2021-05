Comme Anya Taylor-Joy: cette star de The Crown est aussi argentine et vous ne le saviez pas

La quatrième saison de La Couronne sur le service de streaming Netflix était l’un des contenus les plus visionnés sur la plateforme en 2020 et l’un des plus mobilisateurs pour nous transporter temporairement au temps de Dame di au sein de la famille royale. C’est pourquoi Peter Morgan, créateur de la série, a eu la difficile tâche de choisir une actrice et a finalement décidé Emma Corrin, qui a fait un excellent travail pour les critiques.

Grâce à cette grande interprétation de la princesse Diana de Galles dans la fiction, elle a triomphé récemment Globes dorés en remportant la statuette de la meilleure actrice dans une série dramatique, où elle a battu des artistes tels qu’Olivia Colman et Sarah Paulson dans la même liste restreinte. Sans aucun doute, nous sommes en présence de l’une des grandes apparitions à Hollywood, mais il y a un fait vraiment intéressant que vous ne connaissez sûrement pas.

Emma, 25 ans, est née le 13 décembre 1995 à Royal Tunbridge Wells, une ville située dans le comté de Kent, au Royaume-Uni. Elle a grandi à Seal, à l’extérieur de Seveoaks avec sa mère, Juliette Corrin, orthophoniste sud-africaine, et son père, Chris Corrin, un homme d’affaires. De plus, il a deux frères plus jeunes, mais ce que l’on vient de savoir, c’est qu’il a une ascendance argentine. Regardez la vidéo où il avoue également qu’il parle espagnol!

Dans ce qui était un direct de son compte Instagram répondant aux questions de ses 621000 abonnés, il a avoué au public: « Ma grand-mère est argentine ». Pour le moment, plus de détails sur cette révélation sont inconnus, mais la vérité est que en Argentine, il était déjà célébré par une partie du fandom Et maintenant, ils peuvent se vanter que les étoiles aiment Corrin et Anya Taylor-Joy ils ont des racines dans leur pays. Découvrez quelques réactions!

L’histoire de l’actrice jusqu’au sommet est vraiment émouvante, car mois avant d’obtenir mon diplôme universitaire, en 2018, je travaillais pour une startup de mode emballant des sous-vêtements tout en essayant de trouver sa place dans le monde de l’art. Sa vie a complètement changé et maintenant ça fera partie de Mon policier avec Harry Styles, et a déjà divulgué des photos d’eux sur le plateau.