Comme? Antonio a dit qu’il avait mangé la chèvre de sa grand-mère

Domaine Weinbach Riesling Grand Cru Schlossberg 2020 - Vin Blanc Alsace Alsace Grand Cru

Terroir : Alors qu’il est le plus ancien Grand Cru d’Alsace (1975), il fait aussi la réputation universelle du Domaine Weinbach. Le terroir de ce cru doit sa singularité à sa roche mère granitique couverte de sables et de minéraux riches et anciens. Les vignes du domaine sont situées ici à 400m d’altitude exposées plein sud. Cultivées en terrasses, ses vignes accouchent de vins fins, éclatants, d’une grande pureté…. Au chai : Le domaine travaille en biodynamie et le travail à la vigne et au chai est adapté selon l’origine des raisins afin de traduire chaque parcellaire du vignoble. Le maître mot étant : élégance et pureté. Les raisins sont vendangés à maturité optimale et une sélection rigoureuse se fait directement lors de la vendange. Ensuite, les vinifications se font sans intervention mais avec une attention méticuleuse à chaque étape. Les jus sont fermentés puis élevés dans des foudres de chênes anciens, garants de la complexité identitaire des cuvées du domaine. Dégustation : Une des plus belles versions du cru Schlossberg ! Un nez de fruits du verger, de fleurs d’accacia, de jasmin et de cailloux. En bouche une énergie vive et saline, le vin est sec mais le fruit bien présent donne une gourmandise éclatante. Superbe blanc de gastronomie, il peut se boire dès à présent pour les plus impatients mais il est taillé pour une garde de plus de 10-15 ans ! vin Alsace Blanc Riesling