Comme Andrew Garfield dans Spider-Man : Patrick Stewart dément sa participation à Doctor Strange 2

L’acteur des X-Men pourrait apparaître dans le prochain film Marvel. Découvrez ce qu’il avait à dire sur sa prétendue apparition dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

©IMDBPatrick Stewart pourrait une nouvelle fois se mettre dans la peau d’un X-Men.

Depuis que Spider-Man : Pas de retour à la maison arrivés dans les salles du monde entier, les fans de Studios Marvel attendent le même film : Doc étrange 2. C’est qu’avec le multivers plus qu’installé dans cette franchise, les followers veulent voir quelle est la suite pour le personnage de Benedict Cumberbatch qui, à son tour, rejoindra elizabeth olsen après la fureur de WandaVision. Sera-ce l’occasion idéale d’inclure le X Men?

Doctor Strange dans le multivers de la folie tentera de surpasser le film mettant en vedette Tom Holland. Ou du moins c’est ainsi que le studio de super-héros l’a montré, qui dans chaque bande-annonce et aperçu présente de nouveaux personnages et séquences pleines d’intrigues. Et c’est que le Sorcier Suprême ne sera pas seul et pourrait même se retrouver avec un rôle iconique 100% lié aux mutants. Dans la dernière avance, tout indiquerait que Patrick Stuart a une apparence d’étoile.

Les fans assurent que c’est Charles-Xavier quand un personnage apparaît de dos et explique : « on devrait lui dire la vérité”. S’agit-il de l’acteur acclamé? Loin des détours, il a été encouragé à donner la réponse définitive quant à son apparition ou non dans le prochain film mettant en vedette Cumberbatch. En dialogue avec Comic Book il a assuré : «Les gens imitent ma voix depuis que je suis monté sur scène il y a 60 ans.”.

De cette façon, il a laissé entendre qu’il ne s’agit que d’un camée qui cherche à éveiller les soupçons mais qu’il s’agit en fait d’un autre interprète simulant son accent britannique marqué et son ton indubitable. Ainsi conclut-il : «Je ne peux donc en être tenu responsable.”. Mais bien que son argument semble percutant, la vérité est que pour les adeptes du MCU, ces données ne se ferment pas. Au contraire, ils sont convaincus que – grâce au multivers – les X-Men se rendront dans les films de studio de Kevin Feige.

Aussi, le fond de Andrew Garfield enlève du poids à ses paroles, puisque l’acteur qui a joué Peter Parker il y a des années, a été chargé de nier sa participation à Pas de retour à la maison aux côtés de Tobey Maguire et Tom Holland. Patrick Stewart apparaîtra-t-il dans Doctor Strange dans le multivers de la folie? Il reste à attendre la première le 5 mai, sous la direction de sam raimipour connaître la réponse.

