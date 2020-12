Comme Airpods Pro: Samsung Galaxy Buds Pro Avec Audio 3d

Avec le Galaxy S21, Samsung présentera probablement également le nouveau Galaxy Buds Pro – avec une fonctionnalité que les AirPods Pro et AirPods Max ont déjà: l’audio 3D.

Du moins, c’est ce qu’écrit 9to5Google. En conséquence, Samsung de toutes les personnes a révélé des détails sur les prochains écouteurs sans fil. Parce que: l’application Galaxy Wear a reçu une mise à jour avant la sortie du Galaxy Buds Pro, dont les fonctionnalités émergent, entre autres.

Ce devraient être les nouvelles fonctionnalités du Galaxy Buds Pro

Surtout, trois fonctions plus importantes sont nouvelles, comme la possibilité de reconnaissance vocale. Le volume du casque est automatiquement abaissé lorsque le système capte votre voix, tandis que le bruit extérieur est autorisé. Ainsi, vous pouvez communiquer avec d’autres personnes sans sortir le Galaxy Buds Pro. Une balance sonore gauche / droite devrait également être disponible pour les utilisateurs ayant des problèmes d’audition.

Audio 3D pour une expérience sonore plus immersive

La fonctionnalité la plus intéressante est probablement l’audio 3D, une fonction qui fonctionne de la même manière que les AirPods Pro et AirPods Max. Ici, une image sonore surround virtuelle est créée qui s’adapte automatiquement au mouvement de la tête. Le résultat: une expérience sonore beaucoup plus immersive, car les sons semblent beaucoup plus spatiaux. Cependant, l’audio 3D ne devrait fonctionner que si les Galaxy Buds Pro sont associés à un smartphone Samsung sur lequel au moins le système d’exploitation Android 11 est installé.

Sortie probablement en janvier avec Galaxy S21

Visuellement, les nouveaux Galaxy Buds Pro ressembleront exactement aux Galaxy Buds normaux. La gamme de fonctions – en dehors des nouvelles fonctionnalités – devrait également être la même. Samsung devrait présenter officiellement les écouteurs sans fil le 14 janvier dans le cadre du Galaxy S21, le prix du nouveau modèle pourrait avoisiner les 200 euros.