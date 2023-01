Comme 1899: Netflix vient d’annuler une autre série populaire après une saison

Netflix

Une fois de plus, Netflix fait la une des journaux pour avoir annulé un autre de ses projets d’animation dont on a le plus parlé ces derniers temps. Ensuite, la réflexion de son créateur et y a-t-il des raisons ?

©NetflixComme 1899 : Netflix vient d’annuler une autre série populaire après une saison.

2023 n’a pas commencé de la meilleure des manières pour le contenu original du service de streaming Netflixpuisque dans les premiers jours la nouvelle surprenante est arrivée que 1899 il avait été annulé et n’aurait pas de deuxième saison. Cela a attiré l’attention des abonnés car c’était un titre qu’ils attendaient et ils entretiennent un écart qui s’est creusé ces dernières heures avec l’annonce d’une autre série qui ne reviendra pas.

On parle de Travail intérieur Soit Travail d’infiltration, comme on l’appelait en Amérique latine. Cette série animée pour adultes est sortie officiellement sur la plateforme le 22 octobre 2021 et son renouvellement a été immédiatement annoncé, la production travaillait donc déjà sur les nouveaux épisodes. Cependant, son créateur Shion Takeuchi ont publié une déclaration sur leurs réseaux officialisant la fin abrupte.

« Désolé les gars. C’est vrai »mentionnez le tweet dont les lignes commencent comme suit : « J’ai le cœur brisé de confirmer que Netflix a décidé d’annuler la saison 2 d’Inside Job. Au fil des années, ces personnages sont devenus de vraies personnes pour moi et je suis dévasté de ne pas pouvoir les voir grandir. ». Continu: « Reagan et Brett méritaient d’avoir leur fin et de trouver enfin le bonheur ».

Enfin, il a remercié les fans : « À tous ceux qui ont regardé, merci de nous avoir rejoints dans le voyage. Aussi triste que je sois, cela aide de savoir qu’il y a des gens qui se soucient autant de ces personnages que moi. ». D’autre part, l’écrivain chasser mitchell Il a été plus direct dans un commentaire qu’il a ensuite supprimé : « Ce streaming ne se soucie plus de l’animation, alors qui s’en soucie… ».

Travail intérieur, de 10 épisodes, suivait le gouvernement dans l’ombre et une équipe dysfonctionnelle dont le quotidien n’est rien d’autre que de se tourner vers tous les complots du monde. Il tourne principalement autour de Reagan Ridley, une femme férue de technologie mais socialement rejetée qui est présentée comme l’intruse dans un bureau avec des reptiliens et des champignons psychiques, mais reste déterminée à obtenir une promotion.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?