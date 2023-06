Commando Writer dit qu’il blâme Sylvester Stallone pour avoir « fâché la fin »

La fin de Commando aurait été un peu différent, sans Sylvester Stallone. Alors que Stallone n’avait rien à voir avec le film d’action à succès, sa fin aurait changé en raison de la Rocheux la rivalité de la star à l’époque avec Arnold Schwarzenegger. Dans les années 1980, Schwarzenegger et Stallone étaient à la hausse dans le genre d’action, chacun étant déterminé à être le meilleur. Cela signifiait prêter fréquemment attention à ce que faisait l’autre, puis essayer de surpasser cela.







Dans une nouvelle interview avec Radio Times, le scénariste Steven E. de Souza a rappelé avoir travaillé sur Commando en commémoration du film ayant une projection spéciale le 25 juin au London Action Festival. De Souza se souvient que Schwarzenegger partageait avec lui sa conviction que Commando aurait plus de succès que Rambole premier se prenant moins au sérieux que le second.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Je suis d’accord avec Arnold [that the film would be a success] », dit de Souza. « A l’époque c’était Rambo contre Commando et ces deux-là ont eu une rivalité pendant longtemps, mais Arnold a prédit que les gens parleraient encore de ce film parce qu’il ne se prenait pas au sérieux et était conscient de lui-même. Et Rambo s’est pris très au sérieux. »

De Souza se souvient alors à quel point le réalisateur Mark L. Lester craignait que le corps compte pour Commando était trop faible par rapport à Rambo II. Cela a conduit à la demande d’écrire plus de méchants tués dans le but de suivre la violence à l’écran de John Rambo. Plus de décès ont été écrits, mais cela a également entraîné une augmentation du budget, et cela a posé un gros problème lorsque le projet a fini par dépasser le budget. En fin de compte, cela a conduit à l’abandon de la fin originale de de Souza.

« Je reproche à Sylvester Stallone d’avoir bousillé la fin », déclare l’écrivain. « Mark L Lester (le directeur de Commando) avait vu un aperçu de Rambo II et il a dit que Stallone tuait un million de gars donc nous devons tuer plus de gars. »

Il a poursuivi : « Donc, ce qui s’est passé, c’est que Mark a dépassé son budget en mettant dans cette scène géante où cette armée privée est anéantie. Le tir aléatoire de centaines de gars n’était pas dans le scénario. Alors ils ont brûlé le budget et ont ensuite dit que nous n’avions pas Je n’ai pas l’argent pour filmer ce que vous avez écrit. »







Arnold Schwarzenegger était super pour travailler avec Steven E. de Souza

De Souza écrirait des films pour d’autres stars d’action légendaires, dont Stallone, Bruce Willis et Jean-Claude Van Damme. Même ainsi, il sent qu’il s’entendait mieux avec Schwarzenegger, n’ayant jamais l’impression que le Terminateur star avait eu la grosse tête à tout moment de son succès continu à Hollywood.

« Arnold était le plus disposé à s’engager et à déchirer les choses », a expliqué l’écrivain. « Il a dit plus tard dans une interview que j’étais le gars qui l’avait vraiment eu. Je m’entendais bien avec Bruce mais au fur et à mesure de sa carrière, il est devenu plus convaincu de ce qu’il voulait être. Je m’entendais très bien avec Eddie Murphy mais il a décidé qu’il ne voulait pas être drôle mais Arnold est resté constamment sur la cible. »

Commando est actuellement diffusé gratuitement sur Tubi. Il peut également être trouvé en streaming sur Prime Video et Paramount +.