Commandez la série Geforce RTX 30: la situation ne s’améliorera pas de manière significative avant 2021

Avez-vous l’un des nouveaux Cartes Geforce RTX la série 30 comme le RTX 3080 ou le nouveau RTX 3060 Ti? Non, tu dois encore recherchez attentivement les copies disponibles pendant un certain temps.

La demande de cartes graphiques Geforce de la série RTX-30 ne peut pas être satisfaite pour le moment

Comme Nvidia a annoncé la pénurie de cartes disponibles de la série RTX 30 jusqu’en 2021 Arrêtez. La situation ne s’améliorera donc pas de sitôt. Selon Colette Kress, CFO de Nvidia, cela est dû au fait que certains composants tels que le silicium et les wafers, nécessaires à la production de cartes graphiques, sont actuellement peu disponibles. Cependant, il est impossible d’expliquer exactement pourquoi c’est le cas. Colette Kress estime que la disponibilité ne s’améliorera pas non plus au cours du prochain trimestre.

Pour cette raison, Nvidia est incapable de répondre à la forte demande de cartes graphiques – et cela est prévu jusqu’en avril 2021. Ce n’est qu’alors que la situation pourra s’améliorer, ce qui ne peut cependant pas encore être dit avec certitude. Selon Nvidia, il faudra quelques mois avant que la gamme de cartes graphiques de la série Geforce RTX 30 puisse répondre à la demande. Néanmoins, selon Colette Kress, la situation s’améliore de jour en jour.

Pour vous, cela signifie que vous devez rechercher attentivement les modèles disponibles de la série Geforce RTX 30 tels que le Geforce RTX 3080 ou le Geforce RTX 3070 pendant un moment, puis vous devez frapper rapidement avant ce que l’on appelle Les scalpers achètent les quelques actions avec leurs robots puis offrez-le à des prix exorbitants sur Ebay.

