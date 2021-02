Commandé par Khaddafi. Coupe exclusive Maybach 57S à vendre pour un million

Texte: Carlos Moura

Date: 1 février 2021

Le carrossier Xenetec a transformé une berline Maybach 57S avec un moteur V12 en un coupé, qui est en vente pour près d’un million d’euros. Curieuse? Pas autant que le fait qu’il ait été commandé par Mohammar Khaddafi.

Les tentatives de Daimler pour relancer la marque de luxe Maybach ne se sont pas particulièrement bien déroulées. Entre 2002 et 2012, elle est revenue sur le marché en tant que marque indépendante, mais les ventes n’ont jamais été à la hauteur des attentes de la direction du constructeur de Stuttgart.

Même ainsi, il y avait un conducteur de wagon qui a vu une opportunité d’affaires en transformant la berline en coupé.

Lorsque Xenetec a lancé son modèle deux portes basé sur le Maybach 2010, il a promis que le nombre de conversions serait limité à cent véhicules. Tout porte à croire que l’optimisme était trop élevé car seules dix berlines auront été converties en coupé. L’un d’eux est récemment apparu en vente.

Commandé dans une peinture bicolore beige / crème douteuse par le président libyen controversé Mohammar Khaddafi en 2010, la voiture ne serait jamais livrée en raison de l’effondrement du régime de ce pays à la fin de cette année.

Le concessionnaire néerlandais Autoleitner a profité de l’occasion pour le vendre, arguant qu’il s’agissait de Maybach modifiée avec le kilométrage le plus bas jamais enregistré.

L’odomètre ne marque que 2300 kilomètres et son état semble impeccable. Comme il est basé sur la berline haut de gamme, la liste des équipements est vraiment impressionnante et comprend presque tout ce qui était disponible il y a dix ans. Des portes qui se ferment en douceur et des fenêtres à double teinte aux appuie-tête et au réfrigérateur, la voiture a tout pour plaire.

Transformée à partir de la version S, cette voiture est équipée du puissant moteur V12 biturbo de 6,0 litres développant 640 ch et 1000 Nm de couple. Le prix demandé pour ce véhicule est également à la hauteur de son moteur: 961 950 euros.

