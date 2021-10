Coming Out Chats: Shon Faye et Travis Alabanza en conversation

Shon Faye et Travis Alabanza. Image : 45secondes.fr







Shon Faye et Travis Alabanza partagent leurs histoires sur le podcast Coming Out Chats.

Bienvenue sur Coming Out Chats, le podcast où nos invités s’ouvrent les uns aux autres sur leurs voyages de coming out. Cette semaine, nous sommes rejoints par Shon Faye et Travis Alabanza.

Shon Faye est écrivain, présentateur, éditeur et animateur du brillant podcast Appelle moi maman, qui est une collection de conversations entre Shon et les aînés LGBTQ+ qui sont des pionniers dans leurs domaines. Le mois dernier, Shon a sorti son premier livre La question transgenre : un argument pour la justice, dans lequel elle appelle à des conversations plus saines et plus profondes sur les vies trans. C’était un best-seller instantané du Sunday Times à sa sortie et il est salué comme un livre historique dans la lutte pour la libération des trans.

Son ami et collègue bristolien, Travis Alabanza, rejoint Shon. Travis est un écrivain, interprète et créateur de théâtre primé. Le premier spectacle de Travis Burgerz a fait des tournées internationales pour des spectacles à guichets fermés dans le monde entier a été inscrit sur la liste Forbes des 30 moins de 30 ans pour les arts et la culture. Cette année, Travis a fait ses débuts avec son nouveau spectacle Débordement, qui raconte l’histoire d’une femme trans qui est piégée dans une salle de bain alors qu’elle est inondée. Le spectacle a récemment été nominé dans quatre catégories aux Off West End Theatre Awards.

Dans cet épisode, Shon et Travis parlent de leur enfance à Bristol, de leurs expériences à l’école, de leur coming-out en ligne contre IRL, des avantages et des inconvénients des labels, de la façon dont l’existence des personnes trans enrichit le monde et bien plus encore. Lisez l’extrait de leur conversation après le saut.

Écoutez et abonnez-vous aux Coming Out Chats ci-dessous :

Travis : Maintenant, cette question suivante me donne l’impression que je suis têtu en vous demandant mon insertion dans votre livre, mais je vais le posséder. Dans votre livre, vous m’avez mis au début. C’est vrai, salope. Je dis dans le livre : « Quand je dis trans, je veux dire aussi évasion. Je veux dire choix, je veux dire autonomie ». Maintenant, pour les téléspectateurs et pour mon propre ego, pourquoi avez-vous choisi cette citation comme épigraphe et qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

Shon : D’accord, c’est donc l’épigraphe qui est une citation qui va… si vous ouvrez un livre, vous obtenez la dédicace à « ma mère et mes deux chats » et alors l’épigraphe est souvent comme une citation qui donne le ton au livre, ou c’est thématique. Cette citation de Travis est devant la mienne. La raison pour laquelle j’ai décidé de choisir ça, [I was] en pensant à la façon dont vous rencontrez un livre. Lorsque vous le choisissez, vous l’ouvrez et ce que vous voyez d’abord lorsque vous parcourez quelques pages, c’est que mon livre s’appelle The Transgender Issue, n’est-ce pas ? C’est un terme qui est utilisé, généralement par les transphobes, autour de cette discussion et c’est une sorte de dépersonnalisation, nous dépouillant de l’humanité, nous faisant parler de cet argument ou débat politique qui se déroule en public. Alors, je me réapproprie ça. Et puis le slogan est « Un argument pour la justice ». Tout cela semble assez complet là-dessus. C’est un livre politique et étant donné que je veux un lectorat cis et que je veux que les gens lisent ce livre qui soient confus, les Anglais du milieu qui ne comprennent pas et qu’ils voient tous ces articles dans la presse.

Ce que beaucoup de gens entendent parler du mot « trans » tout le temps, c’est « problème », « fardeau », « nuisance », « lobby ». Et ce que j’ai aimé dans votre citation, et ce qu’elle donne le ton, c’est qu’en fait vous décrivez la trans de manière très positive. Tout le monde veut être plus libre. Tout le monde veut de l’autonomie et veut quelque chose de mieux. Je pense que beaucoup de gens n’ont jamais entendu le mot trans décrit comme une chose positive qui pourrait exister pour l’humanité. Les personnes trans sont habituées à être décrites comme une sorte de problème. Que nous pouvons peut-être nous pouvons leur donner un traitement ou nous pouvons leur faire opérer et ensuite ils disparaîtront et tout ira bien. Ou ce sont des personnes qui luttent avec leur genre, ou ça doit être horrible d’avoir une dysphorie de genre et de se sentir né dans le mauvais corps. C’est là qu’en est une grande partie du discours public. Même si ce n’est pas hostile, c’est un peu dommage. Ce que j’ai aimé à ce sujet [quote], et pourquoi je l’ai voulu au début du livre, c’est parce que cette citation n’est pas à ce sujet. [It’s] sur l’idée d’évasion et de liberté. Ma dernière phrase dans le livre est que « notre existence enrichit ce monde ». Il est important d’avoir cela comme ouverture et fermeture. Fondamentalement, ce que je veux que les gens restent, ce n’est pas que nous ne sommes que ce pauvre petit groupe d’opprimés, mais, en fait, qu’est-ce que notre existence ou ce que nous défendons potentiellement vous offre ? Parce que je pense que nous offrons des choses aux gens. Le genre est délibérément un système restrictif conçu pour limiter la liberté des personnes. Et donc, beaucoup de gens ne nous aiment vraiment pas parce que ce que nous plaidons souvent – si nous sommes vraiment sur le point – est plus de liberté. C’est ce que cela signifiait pour moi et pourquoi l’épigraphe est allée au début du livre parce que je pensais qu’il était vraiment important de donner ce ton avant de me lancer dans la politique. En fait, les personnes trans sont une chose positive – un flash d’information – pas seulement une chose que vous devriez tolérer, mais peut-être quelque chose qui est réellement bon.

Travis : Ouais, vrai. Je suis si heureux que les raisons pour lesquelles vous l’avez choisi soient similaires aux raisons pour lesquelles je l’ai écrit. C’est rafraîchissant de savoir qu’un livre va sortir ici mais ne se contente pas de plaider pour quelque chose d’aussi ennuyeux que notre égalité, ou d’aussi ennuyeux que seulement notre sécurité. [Something] cela fait avancer ce qui va au-delà de notre égalité : nous étant libres, vous profiterez de vous sentir libre aussi. Je pense que c’est là que c’est tellement ennuyeux de cliquer sur le débat actuel parce qu’il manque juste la cible, en termes de pitié, de virage, de boxe, comme pas une possibilité, comme une anecdote, et je pense que le monde va besoin de beaucoup d’anecdotes bientôt et les personnes trans seront en mesure de donner un aperçu de nombreuses façons différentes de changer notre façon de penser.

Cette conversation a été condensée et modifiée pour plus de clarté.

