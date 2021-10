Coming Out Chats: Lawrence Chaney et Victoria Scone en conversation

Lawrence Chaney et Victoria Scone sur le podcast Coming Out Chats. Image : 45secondes.fr/Nicky Johnston/World of Wonder







Lawrence Chaney et Victoria Scone de Drag Race UK partagent leurs voyages à venir sur le podcast Coming Out Chats.

Bienvenue sur Coming Out Chats, le podcast où nos invités s’ouvrent les uns aux autres sur leurs voyages de coming out. Cette semaine, nous sommes rejoints par les superstars du drag Lawrence Chaney et Victoria Scone

Lawrence a été catapulté dans la gloire plus tôt cette année après avoir remporté la deuxième série de Course de dragsters de RuPaul au Royaume-Uni. Après avoir épaté RuPaul et Course de dragsters fans avec leur esprit vif et leur look magnifique, Lawrence a arraché la couronne à ce qui est largement considéré par les fans comme l’une des meilleures saisons de Course de dragsters déjà.

Depuis lors, Lawrence a fait de nombreuses tournées et a récemment sorti son premier livre : (Drag) Queen of Scots: Les choses à faire et à ne pas faire d’une superstar de la drague.

Leur amie et collègue artiste de dragsters, Victoria Scone, rejoint Lawrence.

Victoria a récemment participé à la troisième série de Course de dragsters Royaume-Uni et est entré dans l’histoire en tant que première drag queen d’AFAB à apparaître dans la série (AFAB signifie « femelle assignée à la naissance »).

Avant l’apparition de Victoria, Course de dragsters avait été critiqué par la communauté drag pour ne pas inclure les artistes cis-femmes. Son inclusion a été célébrée par beaucoup comme une étape importante pour une meilleure représentation des artistes de drag de tous horizons dans les médias grand public.

Dans cet épisode, Lawrence et Victoria parlent de leur révélation à leur famille, de leurs expériences d’intimidation, du manque de représentation des jeunes femmes queer dans la vie publique, des préjugés contre les personnes de grande taille dans la communauté LGBTQ, de l’inclusion historique de Victoria sur Course de dragsters Royaume-Uni, et bien plus.

Écoutez et abonnez-vous aux Coming Out Chats ci-dessous :

Lisez l’extrait du chat de Lawrence et Victoria ci-dessous

Laurent : Quand ressentez-vous le plus de fierté et de joie dans votre identité ?

Victoria: Pour moi, c’est difficile parce que [it’s] probablement quand je fais du drag, ce qui est ironique parce que, hors du drag, je dirais que je ne suis pas très féminine. J’aime présenter un peu butch. Mais en drag, j’aime présenter hyper-hyper-hyper-féminin, ou comme, juste une caricature complète d’une femme. Alors bizarrement, c’est quand je suis en drag mais ce n’est pas comme ça que j’aime m’identifier quand je ne suis pas en drag. Je pense que j’aime expérimenter entre les deux et pouvoir le faire librement. J’ai beaucoup de joie quand je suis dehors, je suis avec ma petite amie et je me sens un peu masculin. Mais alors j’ai l’euphorie ultime quand je suis en drag et je suis la chose la plus magnifique que vous ayez jamais vue dans votre vie.

Victoria: Et toi? quand ressentez-vous la joie?

Laurent : Vous savez quoi? Ce que j’ai appris tout au long de ce processus, et Course de dragsters m’a vraiment appris cela, c’est d’être une personne de grande taille dans un monde fait pour les personnes minces, je pense qu’il n’y a pas de plus grande joie pour moi que de marcher dans une pièce pleine de gens qui n’aiment pas les gros. Ou pensa Bimini [Bon Boulash] aurait dû gagner uniquement en fonction de sa taille par rapport à la mienne. Si vous pensez que quelqu’un est une meilleure drag queen, d’accord, mais si vous le jugez simplement en fonction de la taille, du sexe, du sexe, peu importe, c’est alors que vous êtes un trou du cul. T’es un con pour ça. Mais oui, je ressens le plus de fierté à accepter mon corps de tout mon cœur. Pour chaque vergeture, pour chaque courbe, pour chaque rouleau. Je l’aime. Parfois je prends du poids, parfois je perds du poids, c’est pourquoi tous mes costumes sont extensibles, bébé ! Ils sont prêts à partir. Je ressens tellement de fierté, de joie et d’acceptation en moi parce que je suis capable de regarder en arrière quand je ne l’ai pas accepté, et je regarde dans un monde qui ne l’accepte pas, et je vais ‘s’il vous plaît, apprenez quelque chose de moi et apprenons à l’accepter comme je l’ai fait et nous nous entendrions beaucoup plus bien ». Tu sais?

Victoria: Absolument. Il n’y a rien de plus beau que d’être si confiant dans son propre corps et les autres personnes menacées par cela.

Laurent : Oh mon dieu, les gens sont tellement menacés par ça. Ils le voient comme tel… en tant que grosse personne, ils s’attendent à ce que vous soyez pétillant et drôle. Et c’est tout. Ils s’attendent à ce que vous soyez Dawn French. Vous êtes Melissa McCarthy – mais ne soyez pas trop sérieux maintenant ! Tu dois être le clown, tu dois être le bouffon, tu ne peux pas être trop sérieux. Alors j’aime bien les foutre en l’air, juste en tournant le couteau.

.

