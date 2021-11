Coming Out Chats: Dorian Electra et Chester Lockhart en conversation

Dorian Electra et Chester Lockhart en conversation sur le podcast Coming Out Chats. Image : 45secondes.fr







« La représentation est une bonne chose. Mais quand c’est une substitution pour un vrai changement économique, la justice pour les homosexuels, c’est là que je pense que le gros problème est ‘

Bienvenue sur Coming Out Chats, le podcast où nos invités s’ouvrent les uns aux autres sur leurs voyages de coming out. Cette semaine, nous sommes rejoints par les artistes Dorian Electra et Chester Lockhart.

Après avoir gagné un public en ligne, Dorian s’est fait connaître dans le monde de la pop grâce à un article invité sur la mixtape très influente de Charli XCX, Pop 2, en 2017.

En 2019, Dorian a sorti son premier album, acclamé par la critique Flamboyant, qui a disséqué les stéréotypes sur le sexe et le genre à travers 11 morceaux pop addictifs et avant-gardistes. L’année dernière, Dorian a élargi ces thèmes pour son prochain projet, Mon agenda, qui présentait une liste éclectique de collaborateurs à prédominance queer, de YMCA les hitmakers Village People au groupe punk anarchiste russe et aux activistes Pussy Riot. L’ajout de luxe du disque sort demain (5 novembre) avec 12 nouveaux morceaux et remixes.

En plus de leur production musicale, Dorian intègre le drag et le cosplay dans leur esthétique visuelle. Décrivant leur approche de leur travail, Dorian a dit Camp de bande: « Le processus de prendre quelque chose de traditionnel, de le célébrer mais aussi de le critiquer, de le démonter et de l’exploser, c’est juste ma façon de voir tout, que ce soit la mode, le genre ou la politique. C’est mon mantra dans tout mon travail, je ne peux pas m’en empêcher.

Parler avec Dorian cette semaine est leur ami et collaborateur, Chester Lockhart.

Chester est un artiste multidisciplinaire et directeur créatif de Californie. En plus d’avoir de multiples crédits d’acteur à la télévision et au cinéma, et de travailler comme directeur créatif pour des artistes comme Rina Sawayama, Chester a également sorti une série de singles inspirés de l’hyper-pop, y compris leur dernière sortie, « Our God Is An Awesome God ».

Plus tôt cette année, Chester a créé « Girl Boss TODAY », un talk-show satirique en direct critiquant l’ombre toujours croissante du capitalisme arc-en-ciel, un terme inventé pour décrire la commercialisation et la marchandisation des mouvements LGBTQ par des entreprises qui ont des dossiers troubles avec les droits LGBTQ.

Chester et Dorian ont tous deux figuré sur l’album de remix 2021 de Lady Gaga, L’aube de Chromatica, avec Dorian remixant ‘Replay’ et Chester aux côtés de Mood Killer et Lil Texas sur un remix de la collaboration de Gaga avec Elton John, ‘Sine From Above’.

Dans cet épisode, Dorian et Chester discutent du changement de pronoms, du privilège de pouvoir s’exprimer librement en tant qu’artiste, de la résistance aux étiquettes et à la tokenisation, du capitalisme arc-en-ciel et pourquoi la représentation ne remplace pas une vraie justice pour les personnes queer.

Écoutez et abonnez-vous aux Coming Out Chats ci-dessous :

Lisez un extrait du chat de Dorian et Chester ci-dessous

Chester Lockhart : Vous et moi avons tous les deux des opinions similaires sur le capitalisme arc-en-ciel et les concepts, comme vous l’avez dit, de ces moments déterminants dans la culture dominante ; il y a eu la vague du féminisme, et maintenant il y a cette sorte de vague arc-en-ciel. Mon opinion personnelle est, d’une part, c’est intrinsèquement une bonne chose que nous, en tant que communauté queer et trans, puissions enfin être en mesure de gagner de l’argent en étant qui nous sommes, au lieu d’être persécutés et d’avoir cette visibilité . Mais d’un autre côté, il s’agit clairement d’une telle ponction d’argent pour tant d’entreprises. Pour le mois de juin, ils appliquent un logo arc-en-ciel, mais les 11 autres mois de l’année, l’entreprise ne maintient pas la visibilité queer, n’a pas de personnes queer ou trans dans son entreprise, n’a pas de leadership et ne fait pas de dons aux entreprises. En fait, ils font un don aux anti-LGBTQIA [organisations] et « organismes de bienfaisance », etc. Que pensez-vous de cela ? Et comment allons-nous de l’avant en tant qu’artistes queer, car comme vous l’avez dit, les artistes queer sont à l’avant-garde de la culture. Comment avancer de manière authentique tout en étant capable de survivre et de payer son loyer ?

Dorian Electre : Totalement. Je pense que c’est une question vraiment énorme et tous ceux qui n’ont pas vérifié l’incroyable de Chester… comme aller sur leur Instagram et regarder les exemples de capitalisme arc-en-ciel que vous postiez tous les jours en juin. C’était juste incroyable. Le plus fou était l’ICE [U.S. Immigration and Customs Enforcement] un, que j’ai l’impression, oh mon Dieu, vous devriez expliquer rapidement.

Chester : Donc, en gros, ça a juste commencé comme, j’avais vraiment envie de poster des mèmes. Je veux dire, j’ai juste un mème. Je suis un fervent memer en général, et je n’arrêtais pas de trouver tout cela… la moitié des messages sont réels, et la moitié d’entre eux ne sont que des mèmes que les gens ont créés. Mais ICE, vous savez, le gouvernement officiel ICE Twitter et Instagram, a publié une photo de fierté arc-en-ciel en juin et a déclaré: « Nous saluons tous nos employés LGBTQ », etc. Et je pense que c’est le summum absolu. Tout d’abord, tout le monde pensait que c’était faux…

Dorian : Ouais, j’étais comme, ‘Oh, c’est tellement scandaleux’.

Chester : Et ce n’était pas le cas. L’inauthenticité. Vous savez, j’ai posté une autre photo – je pense que c’est vrai – c’était une publicité pour de la bière. Et c’était cette affiche qui disait que c’était LGBTQ mais c’était : « Prenons des bières ce soir, reines ! Et, vous savez, tous les commentaires des personnes en grande partie genderqueer qui me suivent étaient du genre : « Appelez-moi simplement le mot F à ce stade ». Tu sais ce que je veux dire? Parce que si tu vas flatter si fort, ça ne fait rien en fait. C’est régressif. Cela ne fait pas avancer l’agenda gay. Le truc, c’est que j’ai tout présenté sans mon propre commentaire. Je viens de le présenter. Mais les gens dans les commentaires s’échauffent tellement et certaines personnes se disent : « Vous vous plaignez tellement, pourquoi vous plaignez-vous que nous ayons enfin de la visibilité ? » etc. Il y avait cette banque en Australie – je pense ANZ Bank – et ils avaient ces « Gay-TMs », qui étaient ces guichets automatiques extrêmement extravagants, chers, en strass à la main. Je ne sais pas si je te l’ai montré ? Ce coût beaucoup d’argent. Je l’ai posté, encore une fois, sans commentaire. Beaucoup d’Australiens se disent : « C’est l’un des plus gros sponsors du Mardi Gras, etc. C’est vraiment un allié », etc. Et je me dis, même si c’est vrai, en fin de compte, ils ‘est toujours une entreprise, non? Donc, la pensée critique doit être là. Nous devons faire preuve de discernement avec nos dollars. C’est peut-être vrai qu’ils investissent de l’argent, mais je pense que cela leur revient à plein. Y a-t-il des personnes queer en position de pouvoir dans leur entreprise ? Tu sais ce que je veux dire?

Dorian : Je pense que c’est un exemple vraiment parfait. Parce que je pense qu’il faut penser avec quelques longueurs d’avance sur ce qui se passe actuellement. Si vous voulez faire avancer la culture, nous devons nous demander : « D’accord, vers où allons-nous nous diriger ? » Et je pense qu’une partie de ce qui est vraiment insidieux dans le capitalisme arc-en-ciel est qu’il permet en fait aux entreprises ou aux agences gouvernementales, ou des choses comme ça de mettre cette façade de politique progressiste, mais ensuite de faire des choses comme larguer des bombes sur les gens – des bombes littérales – ou les expulser. Ici à Los Angeles, il y a un membre du conseil municipal qui est chargé de retirer tous les sans-abri sans logement d’Echo Park, qui a leurs pronoms dans leur biographie. Je pense qu’ils sont homosexuels. Et nous devons regarder, d’accord, ces personnes sont capables d’utiliser l’homosexualité comme outil de marketing. Quel est le coût ici? Je pense que le problème avec beaucoup d’entreprises qui utilisent la fierté comme une opportunité pour se donner l’air plus progressistes, c’est vraiment que cela masque une grande partie de ce qui se passe en dessous. Les vraies choses que nous devons faire pour vraiment aider les personnes homosexuelles de manière substantielle, comme assurer les nécessités économiques de base, ce genre de choses, vont souvent à l’encontre des intérêts des entreprises. Cela signifierait des choses comme des sociétés faisant plus de concessions au travail organisé, ou des sociétés payant une plus grande part d’impôts et des choses comme ça pour les services sociaux qui aident les gens. C’est, je pense, au cœur du problème avec le capitalisme arc-en-ciel. La représentation, en général, est une bonne chose. Mais quand il s’agit de remplacer un véritable changement économique, la justice pour les homosexuels, c’est là que je pense que le gros problème est. Et il en va de même lorsque les entités gouvernementales essaient également de mettre le drapeau arc-en-ciel comme moyen de masquer leur manque de politiques réelles, et dans des choses qui aident réellement la communauté, juste pour avoir l’air progressistes sans vraiment avoir à faire le travail.

La conversation a été éditée et condensée pour plus de clarté.

