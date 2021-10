Coming Out: Causeries Pom Pom Squad et Softcult dans la conversation

Mia Berrin de Pom Pom Squad et Phoenix Arn-Horn de Softcult s’ouvrent sur leurs voyages à venir.

Bienvenue sur Coming Out Chats, le podcast où nos invités s’ouvrent les uns aux autres sur leurs voyages de coming out. Cette semaine, nous sommes rejoints par les musiciens Mia Berrin et Phoenix Arn-Horn.

Mia est la chanteuse principale et membre fondatrice du groupe de rock indépendant Pom Pom Squad. Mia a commencé le dos de la bande en 2015 comme un projet solo. Après avoir déménagé à New York, Pom Pom Squad a finalement évolué en un groupe de quatre musiciens et ils ont sorti leur premier EP, Aïe, en 2019.

Plus tôt cette année, Pom Pom Squad a sorti son premier album, Mort de la pom-pom girl, lequel Fourche décrit comme « une exploration fougueuse de l’amour, de la colère et de la maturité ». Grandir en tant que femme de couleur, qui plus tard dans sa vie découvrirait et embrasserait son homosexualité, discuterait et réconcilierait qui elle est avec la perception de qui les gens pensent qu’elle devrait être, est devenue une mission de toute une vie pour Mia.

Rencontrer Mia pour la première fois est notre deuxième invité, Phoenix Arn-Horn. Basé en Ontario, Canada, Phoenix est la moitié du groupe de rock Softcult. Née des cendres de leur précédente incarnation musicale, Phoenix a formé Softcult avec sa sœur jumelle Mercedes en 2020.

Basé sur leurs expériences en tant que jeunes femmes dans une industrie souvent dominée par les hommes, le manifeste de Softcult est un appel aux armes contre la misogynie et le sexisme. Leur dernier single, « BWBB », est un cri de ralliement contre ce qu’ils décrivent comme « le double standard, l’hypocrisie et la dissonance du « bro code » selon lequel les hommes ne tiennent pas leurs amis responsables des agressions. Leur nouvel EP ‘Year of The Snake’ devrait sortir au début de 2022 et est disponible en pré-enregistrement maintenant.

Dans cet épisode, Mia et Phoenix parlent de leur expérience de l’enseignement à domicile, de qui ils sont sortis pour la première fois, pourquoi les scènes hardcore prospèrent dans les petites villes, établissant des liens avec d’autres personnes queer à travers la musique, tombant amoureux de votre meilleur ami, étant confondu avec le » meilleur ami hétéro » dans un club gay, et comment tout le monde a ce » oncle de merde « .

Lisez un extrait du chat de Mia et Phoenix ci-dessous

Phénix: Avec qui êtes-vous sorti pour la première fois et comment cela s’est-il passé ?

Mia : Avec qui suis-je sorti pour la première fois ? Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que mes parents savaient que j’étais bisexuel quand j’étais adolescent. Et il y a eu plusieurs fois dont je me souviens quand je me disais : « Oh, je veux être fier de cette fille qui est mon amie et il ne se passe rien du tout là-bas ! » Et ils disaient : « Hé, es-tu gay ? Ils sont comme, ‘Es-tu? Êtes-vous gay?’ Et je me suis dit : ‘Non, non, je veux juste soutenir les gays’. Ouais, juste la merde la plus transparente qui soit. Mais je pense que je n’étais tout simplement pas prêt à l’accepter pour une raison quelconque. Il y avait une sorte de supposition, et je pense que tous ceux que j’ai rencontrés dans ma vie ont en quelque sorte toujours su que j’étais attiré par les femmes. Je ne sais pas si je devais vraiment sortir, ce qui est génial. Je suis honnêtement… c’est vraiment chanceux. C’est une sorte de privilège. Je veux dire, je me souviens quand j’ai dit à mes parents que je n’étais plus intéressée à sortir avec des hommes. Ma mère était vraiment en colère contre moi, mais pas pour la raison à laquelle vous vous attendriez. Elle s’est tellement énervée. Elle me dit : ‘Tu pensais qu’on n’allait pas accepter ? Pourquoi tu ne nous le dirais pas ?!’ J’étais comme, maman, arrêt à me crier dessus! Mais oui, je me sens chanceux de ne pas avoir vraiment eu une grande expérience de coming out effrayante. As-tu?

Phénix: C’est bon. Honnêtement, c’était un peu pareil, du moins avec mes parents. Eux qu’ils connaissaient depuis longtemps, c’était juste que personne n’en parlait vraiment. J’étais un enfant typique super-maussade et à problèmes. Et finalement, ma mère m’a juste fait asseoir et m’a dit : « Hé, alors tout va bien ? Est-ce que tu vas bien? Ce qui se passe?’ C’était bizarre parce que je commençais juste à pleurer. Et elle m’a dit : ‘Oh, c’est des problèmes de garçons ?’ Et j’étais comme, ‘Nooon’. Et puis elle m’a dit : ‘Est-ce que c’est des problèmes de filles ?’ Et je me dis ‘… Yeeeeaaah’. Alors oui, elle le savait déjà.

Écoutez Meet Me @ The Altar et NoahFinnce sur Coming Out Chats en cliquant sur la photo ci-dessous

Rencontrez-moi à l’autel et NoahFinnce sur le podcast Coming Out Chats. Image : 45secondes.fr

Mia : Avez-vous eu des relations adolescentes que vous étiez de mauvaise humeur sur? Ou étiez-vous juste aux prises avec tout ?

Phénix: Oh, mec. J’étais tellement éperdument amoureux de mon meilleur ami, ce qui était une période difficile.

Mia : Le classique!

Phénix: C’était drôle parce que mes parents ne s’en souciaient pas vraiment du tout. Ils disaient : « Oh ouais, on s’est dit que tu étais toujours en quelque sorte… on a toujours vu ça pour toi ». Mais ensuite, c’était bizarre de sortir avec des amis à ce moment-là parce que, surtout quand j’étais plus jeune, je traînais avec ce groupe d’élèves à la maison et ils étaient un peu plus réservés, je suppose. C’était intéressant parce que je ne voulais pas leur parler, vraiment. Mais j’ai fait l’erreur d’en parler à un de leurs frères. Je ne sais pas pourquoi j’ai dit au frère mais ensuite il leur a évidemment dit [and it] répandre autour. Et puis j’ai été invitée dans l’une des maisons de filles juste pour accrocher. Alors je suis allé et ils ont organisé une intervention.

Mia : Oh mon Dieu.

Phénix: Ouais, ce n’était pas génial. Ils n’aimaient pas vraiment… ils ne voulaient pas vraiment me laisser partir jusqu’à ce que je sorte et le dise. Et je me disais, oh homme, ce suce. Mais ouais, c’est comme ça cette est allé avec mes amis à l’époque.

Mia : C’est un peu cruel… une intervention ?

Phénix: Je connais. Peut-être pas la meilleure expérience de coming out, mais je ne sais pas. C’est arrivé et je vais bien maintenant.

Mia : Avez-vous eu l’impression que cela vous a libéré? Comme d’accord, la partie étrangement difficile est à l’écart, et maintenant je peux vivre ma vie ?

Phénix: C’était vraiment effrayant sur le moment. Je transpirais comme un cochon tout le temps. Mais après ? Ouais, je me suis senti soulagé et j’ai eu un petit saut dans mon pas quand je suis parti, donc c’était bien.

Cette conversation a été éditée et condensée pour plus de clarté

