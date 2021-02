‘Coming 2 America’ sort une nouvelle bande-annonce

Longue attente pour les fans de Eddie Murphy depuis le développement de «Coming 2 Amérique», Suite de l’un des films les plus emblématiques de sa carrière. Le film original sorti en 1988 sous la direction de John Landis présenterait le comédien comme Akeem, prince de la nation africaine fictive de Zamunda dans sa quête pour trouver une femme New York.

Plus de trente ans se sont écoulés et maintenant c’est au tour de Brasseur Craig pour diriger une nouvelle tranche dans laquelle nous verrons Akeem en tant que roi, comptant sur le retour des membres de la distribution d’origine Salle Arsenio Oui James Earl Jones, accompagné de nouveaux ajouts tels que Jermaine Fowler. Le prochain film à sortir a publié une deuxième bande-annonce, que vous pouvez voir ci-dessous.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Pixar fête ses 35 ans dans un montage

Selon le synopsis, Akeem Il découvre qu’il a eu un fils pendant son séjour aux États-Unis, il doit donc l’emmener dans son royaume et le former à devenir son héritier. En compagnie de votre assistant et ami Semmi, Ils entreprendront un nouveau voyage qui se traduira par une série d’événements amusants causés par de fortes différences culturelles.

Grâce à une interview avec Collider, Brasseur commenterait son désir de reprendre cette histoire: «Ce que j’espère, c’est que les gens apprécient quand ils voient le film, c’est ce qui s’est passé trente ans après la fin du conte de fées.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Chadwick Boseman reçoit une nomination posthume aux Golden Globes

«Cela ne s’est pas terminé, mais ce que nous avons vu dans le film. Nous avons vu un jeune couple se réunir dans un conte de fées. Maintenant, ils sont parents. Maintenant, ils s’occupent de ce qui se passe lorsque vous êtes 30 ans plus tard ». Le cinéaste espère que ses enfants ressentent la même chose lorsqu’ils voient ce film comme ils l’ont fait lorsqu’ils ont ressenti le film original lorsqu’ils avaient le même âge.

Face à la pandémie Covid-19, les producteurs et dirigeants de Paramount ont pris l’initiative de faire sa première en streaming, étant Amazon prime le service gagnant dans les négociations pour les droits de distribution. Le film frappera le public le 5 mars.