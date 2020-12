« Coming 2 America »: premières images de la suite tant attendue d’Eddie Murphy

Cela fait longtemps que le développement de la suite a été annoncé à « Venant en Amérique», L’un des films les plus emblématiques de la carrière de l’acteur et humoriste Eddie Murphy, qui a récemment connu une bonne série de popularité après son retour à Saturday Night Live et le Emmy que cette participation lui a accordée.

Après une longue attente et après quelques désagréments dans sa distribution, le film a déjà une date de première prévue en Vidéo Amazon Prime pour le 5 mars 2021, comptant sur le retour de Murphy ensemble à Salle Arsenio, James Earl Jones, Shari Headley, John Amos et Louie Anderson, montrant déjà quelques premières images officielles.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Pirates des Caraïbes »: Disney aurait bloqué le retour de Johnny Depp

La suite montrera le prince Akeem (Murphy) et Semmi (salle) retour à États Unis renouer avec un fils qui Akeem Jamais suJermaine Fowler). Les nouveaux membres de la distribution incluent LEslie Jones, Tracy Morgan et Wesley Snipes et Rick Ross, dont le manoir en Atlanta Il a été utilisé dans la production de la bande.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Justice League »: Zack Snyder fournit des détails sur l’état actuel de la production

À cette occasion, John Landis (directeur de la bande originale) a été remplacé par Brasseur Craig, avec qui Murphy travaillé sur la bande de Netflix « Dolemite est mon nom». Sans briser la tradition, l’acteur jouera également d’autres personnages créés spécialement pour le film.