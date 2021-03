Coming 2 America est le film le plus diffusé en un seul week-end pendant la pandémie

La nouvelle suite de la comédie Coming 2 America a été désigné comme le film en streaming le plus regardé au cours d’un week-end donné pendant la pandémie, selon Amazon et la société de notation Screen Engine / ASI. En octobre, Amazon a récupéré les droits du film attendu pour une sortie en streaming exclusive sur Amazon Prime. Dans une déclaration publiée lundi, Jennifer Salke, responsable des studios Amazon, a expliqué comment tout cela a porté ses fruits en vantant le succès de la suite.

« La famille Zamunda Royal est arrivée et le public du monde entier les a accueillis avec enthousiasme! Coming 2 America a de loin dépassé toutes nos attentes les plus folles « , a déclaré Salke. » Il est clair qu’une toute nouvelle génération de fans a rejoint l’énorme base de fans fidèles qui adoraient déjà le monde magique créé par le phénomène mondial Eddie Murphy, l’équipe de réalisateurs incroyablement talentueuse et l’hilarant, Casting all-star de légendes existantes et nouvellement cimentées. Coming 2 America est le film comique parfaitement amusant, festif, d’évasion et de bien-être dont le public mondial avait besoin. «

Bien que le nombre exact d’audience n’ait pas été révélé, cette nouvelle signifie que Coming 2 America a surpassé la suite de la comédie d’Amazon Film suivant Borat, qui est sorti sur Prime en octobre. Il suggère également Coming 2 America a été vu par plus de téléspectateurs au cours d’un week-end donné que d’autres sorties majeures sur des streamers concurrents, y compris le nouveau film de super-héros Wonder Woman 1984 sur HBO Max.

Selon Screen Engine, Coming 2 America a également démoli d’autres films de haut niveau qui sont également sortis très récemment. Cela inclut la suite animée Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite qui a été créée ce mois-ci avec le lancement de Paramount +. Screen Engine ne classe pas le film Disney + Raya et le dernier dragon, mais il convient de noter que cela coûte aux téléspectateurs 30 € de plus pour accéder au film dans ce cas. Les abonnés principaux ont pu diffuser Coming 2 America sans frais supplémentaires.

Réalisé par Craig Brewer, Coming 2 America est écrit par Kenya Barris, Barry W. Blaustein et David Sheffield. Il ramène les stars originales Eddie Murphy et Arsenio Hall pour reprendre les multiples rôles joués chacun dans le premier Venant en Amérique. D’autres stars originales comme John Amos, Louie Anderson, Shari Headley et James Earl Jones reviennent également. Pourtant, de nombreux fans disent que c’est Wesley Snipes qui vole la vedette avec sa performance inoubliable en tant que général Izzi. Les autres nouveaux venus dans la distribution incluent Leslie Jones, Tracy Morgan, Teyana Taylor, Jermaine Fowler et KiKi Layne.

Dans la suite de la comédie, le prince Akeem apprend qu’il est resté un fils perdu depuis longtemps à New York lors de son précédent voyage aux États-Unis. Avec son meilleur ami et aide Semmi, Akeem retourne dans le pays pour retrouver son fils et l’informer de son héritage royal. Le film est rempli d’apparitions de camées et de références au film original, bien qu’il ait suscité une variété d’opinions mitigées de la part des fans et des critiques. Dans tous les cas, ce qui est clair, c’est qu’il y avait beaucoup de gens qui se connectaient sur Amazon Prime pour revenir avec Akeem et la famille royale.

Coming 2 America est maintenant diffusé sur Amazon Prime. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

